Il paese di La Morra in lutto per la scomparsa del 36enne Davide Saglietti

La Morra si veste a lutto e nel silenzio e nel rispetto saluterà per l’ultima volta giovedì 21 aprile alle ore 10 nella chiesa S. Martino il 36enne Davide Saglietti, scomparso dopo aver combattuto contro una malattia che non gli ha dato scampo. Il Rosario sempre in parrocchia sarà celebrato mercoledì 20 aprile alle ore 20,30.

Il giovane abitava in Regione Rocca Croera e lascia la compagna Elisa, la mamma Rina con il marito Mauro, il papà Bruno, i fratelli Laura, Danilo e Roberta.

Per chi vorrà ricordarlo potrà effettuare eventuali donazioni all’ospedale Regina Margherita di Torino.



Sentito e sincero il ricordo di Marialuisa Ascheri, sindaco di La Morra: «Grande commozione e tristezza in paese per la perdita del giovane Davide, una persona solare, sempre sorridente, con cui ci voleva poco per divertirsi e fare festa. “Un ragazzo di una volta, poco social ma sempre presente” così lo descrive uno degli amici più cari. Ha combattuto con dignità e forza la malattia che non gli ha dato scampo. Ci stringiamo ad Elisa, la sua compagna e a tutta la famiglia».