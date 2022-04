L'ANALISI | Solo un comune della Granda tra i cento centri più benestanti d'Italia

Qual è stato il guadagno medio nell’ultimo anno dei cuneesi? Molto approssimativamente si può dire che ciascun contribuente della provincia ha dichiarato di guadagnare 17mila e 700 euro annui. Un calcolo che prende in considerazione gli oltre 440mila contribuenti, in una forbice molto ampia che spazia tra 247 comuni. Ma la realtà, se si va nel dettaglio, è ben diversa.



Lo dimostrano i numeri pubblicati, come ogni anno, dal Ministero dell’Economia e della Finanze che fa una computo dei redditi e principali variabili Irpef su base comunale riferendosi alle dichiarazioni dell'ultimo anno.



Secondo questa classifica è Basiglio, cittadina di 8mila abitanti nell’hinterland a sud di Milano, il comune più ricco d’Italia. Qui i contribuenti dichiarano al fisco guadagni per 44.684 euro a testa. Nella top 3 segue Cusago, sempre nel milanese (36.894 euro) e, ancora in Lombardia ma in terra pavese, il centro di Torre d’Isola (34.568 euro).



Per trovare il primo comune piemontese bisogna ’scendere’ di qualche scalino, all’ottavo posto, dove c’è Pino Torinese, comune collinare situato tra Torino e Chieri e dove ciascun contribuente ha guadagnato, secondo ultima dichiarazione, 32.121 euro.



Nessun comune della Granda è presente tra i municipi più benestanti d’Italia. L’unico centro nella top 100 è Roddi. Comune di Langa, con poco più di 1.500 abitanti (circa 1.200 contribuenti) qui sorge l’unica università dei cani da tartufo del mondo e, con guadagno pro capite di 26.368 euro, è il comune più benestante a livello provinciale, 62° in Italia.



Dalla Langa passiamo al Roero. Al secondo posto, 101° nazionale, troviamo il centro di Piobesi D’Alba. Meno di 1.400 abitanti e circa mille contribuenti, il reddito pro capite qui è di 25.318 euro annui. Segue al terzo posto (240° nazionale), Vignolo che con quasi 2mila contribuenti segnala un reddito pro capite di 23.706 euro.



Nella top 10 provinciale troviamo nell’ordine la capitale delle Langhe, Alba (23.270 euro), Guarene (23.221), Cuneo (22.312), Grinzane Cavour (22.003), Pocapaglia (21.875), Castiglione Falletto (21.733) e Vicoforte (21.720).



Tra le sette sorelle, oltre alle già citate Alba (quarto posto) e Cuneo (sesto posto) troviamo Fossano al quattordicesimo posto con redditi medi dichiarati di 21.517 euro, seguita da Bra (18° posto e 21.130 euro), Saluzzo (19° posto e 21.104 euro), Savigliano (20° posto e 21.013 euro) e Mondovì (21° e 20.965 euro).



Sul fondo della classifica troviamo il comune più a monte della Valle Grana, conosciuto per il celebre (e pregiatissimo) formaggio. Con 43 contribuenti a Castelmagno si sono dichiarati nell’ultimo anno guadagni per 9.059 euro.



Meglio un altro piccolo centro dell’alta Valle Maira, Elva, che dichiara 9.500 euro annui pro capite calcolati su 69 contribuenti. A risalire dal basso troviamo Monasterolo Casotto: anche qui 69 contribuenti, ma guadagni pro capite a 11.760 euro.



Di seguito la lista dei comuni dal più ricco al meno abbiente secondo gli ultimi dati del Mef.



In allegato è possibile scaricare il file Excel con tutti numeri riferiti all’ultima dichiarazione, comune per comune.





RODDI PIOBESI D'ALBA VIGNOLO ALBA GUARENE CUNEO GRINZANE CAVOUR POCAPAGLIA CASTIGLIONE FALLETTO VICOFORTE CHERASCO BARBARESCO RODELLO FOSSANO LIMONE PIEMONTE BRIGA ALTA DIANO D'ALBA BRA SALUZZO SAVIGLIANO MONDOVI' MARMORA BORGO SAN DALMAZZO CERVASCA CAMERANA BRIAGLIA SALE SAN GIOVANNI NUCETTO SALICETO CASTAGNITO VERDUNO ROCCABRUNA MAGLIANO ALFIERI SOMMARIVA PERNO BERNEZZO BAROLO MANTA AISONE TORRE SAN GIORGIO POLONGHERA GORZEGNO CASTELNUOVO DI CEVA PRIERO CEVA SALE DELLE LANGHE MORETTA BEINETTE MONTICELLO D'ALBA SERRAVALLE LANGHE MONTA' NEIVE TREISO VEZZA D'ALBA BALDISSERO D'ALBA ROCCASPARVERA MONTANERA NARZOLE GOVONE MONASTERO DI VASCO SINIO SANFRE' MONASTEROLO DI SAVIGLIANO BOVES RACCONIGI GARESSIO MARENE VILLANOVA MONDOVI' SANTA VITTORIA D'ALBA MONTELUPO ALBESE BENE VAGIENNA MARGARITA SOMMARIVA DEL BOSCO SERRALUNGA D'ALBA CANALE ALBARETTO DELLA TORRE CERVERE CARAMAGNA PIEMONTE MONTEZEMOLO CAVALLERMAGGIORE GENOLA MONESIGLIO PAROLDO BENEVELLO PRIOCCA PIANFEI CENTALLO CASALGRASSO PEVERAGNO GAIOLA GOTTASECCA CARAGLIO FAULE CORNELIANO D'ALBA FEISOGLIO BAGNASCO MOMBARCARO LA MORRA ROCCA DE' BALDI BUSCA PIASCO SANT'ALBANO STURA SAN MICHELE MONDOVI' BOSSOLASCO CERESOLE ALBA TRINITA' CARRU' CASTELLETTO STURA ROSSANA MOIOLA NOVELLO ROBILANTE BORGOMALE VERZUOLO CORTEMILIA MAGLIANO ALPI RODDINO VERNANTE ROASCIO PRUNETTO DRONERO CELLE DI MACRA NIELLA TANARO VILLAR SAN COSTANZO BAGNOLO PIEMONTE ROCCAVIONE RUFFIA FARIGLIANO LEQUIO BERRIA MOMBASIGLIO DEMONTE MONTALDO ROERO VALDIERI DOGLIANI TORRE MONDOVI' CERRETTO LANGHE CHIUSA DI PESIO SALMOUR MOROZZO CAVALLERLEONE MONCHIERO TREZZO TINELLA SANTO STEFANO ROERO TORRE BORMIDA LESEGNO PIOZZO OSTANA PRIOLA VENASCA SANTO STEFANO BELBO LEQUIO TANARO FRABOSA SOPRANA SCARNAFIGI PAMPARATO CLAVESANA COSTIGLIOLE SALUZZO MONTEU ROERO VINADIO CARDE' FRABOSA SOTTANA PAESANA REVELLO TARANTASCA MONFORTE D'ALBA ARGENTERA VILLANOVA SOLARO VILLAFALLETTO ROCCAFORTE MONDOVI' ORMEA ENTRACQUE RITTANA MURAZZANO CASTELDELFINO MONTALDO DI MONDOVI' STROPPO BARGE PAGNO LISIO BERGOLO SAN BENEDETTO BELBO BATTIFOLLO CASTELLINO TANARO CASTELLINALDO D'ALBA BROSSASCO ARGUELLO SANFRONT LEVICE CIGLIE' MONTEMALE DI CUNEO PERLETTO MURELLO VIOLA VALGRANA PRADLEVES CASTELLETTO UZZONE BASTIA MONDOVI' NIELLA BELBO GAMBASCA RIFREDDO VALLORIATE TORRESINA VOTTIGNASCO CASTINO CARTIGNANO ROBURENT SCAGNELLO CRAVANZANA CAPRAUNA LAGNASCO MONTEROSSO GRANA ROCCHETTA BELBO PEZZOLO VALLE UZZONE COSSANO BELBO BELVEDERE LANGHE SAN DAMIANO MACRA ROCCA CIGLIE' PIETRAPORZIO MARTINIANA PO BONVICINO ISASCA SOMANO MACRA FRASSINO PERLO BRONDELLO ENVIE SAMPEYRE MARSAGLIA CRISSOLO ONCINO ACCEGLIO BOSIA MELLE ALTO CASTIGLIONE TINELLA CISSONE ROASCHIA SAMBUCO MANGO PONTECHIANALE BELLINO NEVIGLIE CANOSIO PRAZZO IGLIANO MONASTEROLO CASOTTO ELVA CASTELMAGNO