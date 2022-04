Vinitaly 2022: tra gli espositori del Piemonte brilla Cantina Clavesana

Si è conclusa mercoledì scorso la 54esima edizione di Vinitaly, salone internazionale dei vini e dei distillati che si tiene ogni anno a Verona e che quest’anno è tornata in presenza dal 10 al 13 aprile. Tra i 4.400 espositori presenti in Veneto, anche Cantina Clavesana, società cooperativa nata nel 1959 dalla sensibilità verso la cura del territorio di 32 viticoltori. Oggi i soci della cantina sono circa 200 e quest’anno il progetto “Produttori in Clavesana”, che ha debuttato a Vinitaly nel 2019, è tornato tra gli stand veronesi. Ce ne parla Damiano Sicca, direttore ed enologo della cantina.





La vostra prima presenza a Vinitaly è stata nel 2019, quando avete presentato il progetto “Produttori in Clavesana”. Com’è andata quest’anno?

“Direi che il giudizio è positivo. I presenti erano appassionati, cultori, sommelier, ristoratori, importatori esteri o buyer che gestiscono volumi importanti. L’aumento del costo del biglietto è funzionale a una selezione quantitativa per questioni di Covid, ma anche qualitativa. Negli anni questa qualità è aumentata anche tra chi è venuto a trovarci, che aveva già una base culturale sul vino e ci conosceva. In periodo di emergenza sanitaria, il prezzo ha scremato il sovraffollamento e questo ha permesso di mantenere contatto e relazione tra le persone, riuscendo a dedicarsi con cura e attenzione gli uni agli altri. La crisi del vino durante questo momento storico è dovuta soprattutto alla chiusura dei ristoranti. Oggi abbiamo nuovamente un forte interesse e un incremento delle vendite, oltre alla grande ripresa della ristorazione, finalmente ripartita. Vinitaly fa parte anche di questa ripresa: le persone che abbiamo incontrato in fiera rimangono stupite dall’alta qualità che la nostra cooperativa può offrire. Qualità in crescita, non solo per quanto riguarda noi, ma anche per tutte le altre cooperative del Piemonte”.

Nel 2018 la cooperativa comprendeva 260 soci per 380 ettari di vigneto.

Su quanti soci può contare, oggi, la collaborazione dei Produttori in Clavesana?



“Ad oggi la modifica attuata negli ultimi 10 anni ha trovato equilibrio. Nel 2010 avevamo circa 500 ettari di terreno. Abbiamo subito una diminuzione degli ettari conferiti alla nostra zona, essendo prevalentemente legati alla produzione di dolcetto. Oggi siamo 200 soci, gestiamo 320 ettari e siamo di nuovo in crescita, ritrovando e rivedendo la voglia di piantare nuovi vigneti. Il 25% di superficie in meno ci è servita per trovare alternative all’uva dolcetto: pinot nero e chardonnay per Alta Langa Docg e nebbiolo per Langhe Nebbiolo”.

Quali sono i vostri prodotti di punta?

“Il Dolcetto è sicuramente il nostro cavallo di battaglia, e rappresenta oggi il 70% della nostra produzione. A ruota seguono il Nebbiolo, la Barbera, il Barolo e altri vitigni come lo Chardonnay, il Langhe Pinot Nero e l’ultimo arrivato dal 2015, l’Alta Langa DOCG, vino più richiesto al Vinitaly. Abbiamo osservato anche un sincero interesse da altre regioni come Trentino e Lombardia, che stanno vedendo affermarsi l’Alta Langa in quelle zone, dove esiste già concorrenza. Anche amici e collaboratori che avevano lo stand hanno avuto riscontri positivi sul metodo classico”.

Cina e Russia grandi assenti alla manifestazione: voi ne avete sentito la mancanza?

“No, direi di no. Gli importatori italiani che gestiscono le vendite in Cina riportano che la Cina ha un interesse forte per i vini toscani, probabilmente per l’assonanza maggiore con i vini francesi, i primi a essersi imposti nel mercato orientale. Il centro di smistamento, poi, è a Shanghai e lì ora hanno chiuso tutto.

Aumento dei costi della materia prima, aumento dei costi dei prodotti… noi ci adegueremo, certo, ma diciamo che per ora gli appuntamenti maggiori che abbiamo avuto in fiera sono stati con importatori svedesi, norvegesi e finlandesi, dove si è consolidato un buon mercato. Si sta ampliando anche la rete in Canada e negli Stati Uniti, oltre al più inaspettato: il Brasile. Da circa tre anni abbiamo un bel contatto e questa costanza ci dà fiducia. Ciò che rende efficace questi mercati è il rapporto di fiducia con l’importatore: guadagnando la fiducia reciproca, si guadagna anche la solidità delle vendite”.

Cos’avete portato in degustazione a Vinitaly?



“Due linee di prodotto: la Linea Terra e la Linea Mito. La prima ha maggiori referenze, più prodotto e viene imbottigliata nella bottiglia bordolese. Sulla seconda viene applicata una maggiore selezione, ha una produzione più ridotta e viene imbottigliata nell’albeisa. In tutto, abbiamo portato 15 tipologie di denominazioni”.

Prossimamente sarete presenti ad altre manifestazioni?



“Abbiamo deciso che non parteciperemo a ProWein in Germania, per un discorso di prossimità: è un evento molto vicino a Vinitaly e gli avventori sono praticamente gli stessi con cui abbiamo già trattato. Parteciperemo però a giugno a “La Prima dell’Alta Langa”, la grande degustazione di tutte le cuvée del Consorzio Alta Langa”.