A Garessio le celebrazioni del 25 Aprile con una speciale mostra fotografica

"Fine Febbraio 1944 a Garessio... Non dimenticateci". Questo il titolo della mostra fotografica che ripercorrerà la storia, i volti e i nomi che ha portato alla Liberazione dal nazi-fascismo.

L'iniziativa, patrocinata dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo; dall’A.N.P.I. Provinciale di Cuneo (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) e organizzata dal Centro Studi Garexium, sarà allestita presso l'ufficio turistico di Garessio.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile nelle giornate di sabato 23, domenica 24, lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

L'evento sarà occasione per raccogliere fondi a favore dell’associazione Save the Children, operante anche in Ucraina.

Lunedì 25 avranno luogo le tradizionali celebrazioni: la cerimonia inizierà alle 10.15 sotto i portici del Palazzo di Città, presso il monumento ai caduti si procederà con la posa della corona alloro con l'accompagnamento del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro. Alle 18 verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre nella chiesa di San Nicolao a Mursecco.