Al via i corsi per diventare volontario per la Croce Rossa con il Comitato di Mondovì

Partirà il 22 aprile il nuovo corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa.

L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia già compiuto 14 anni. Per partecipare è necessario iscriversi al "Corso Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana" contattando telefonicamente il numero 0174/552255 oppure compilando il form on line di registrazione di GAIA (Gestione Avanzata ed integrata dell'anagrafica)

Per il Comitato di Mondovì, sedi di Mondovì, Morozzo, San Giacomo di Roburent, San Michele Mondovì, Niella Tanaro e Villanova Mondovì. Il corso inizierà il 22 aprile alle 20.