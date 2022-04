Bra, il Comune stanzia nuovi incentivi per la rimozione dell’amianto

La Giunta braidese ha approvato il nuovo bando per la riduzione dell’amianto, aperto a tutti i cittadini braidesi. Verranno infatti assegnati contributi per interventi di rimozione, smaltimento e bonifica di questo materiale, in base a diversi parametri. Se si tratta di materiale compatto, il calcolo viene fatto sulla superficie. Sarà concessa una quota fissa di 200 euro per manufatti di superfici inferiori o pari a 50 m²; 4, 00 €/m² se compresa tra 50 e 100 m², 3, 00 €/m² se superiore al 100 m². Per quanto riguarda invece il materiale friabile, conta il peso. Una quota fissa di 200 euro per materiali fino a 850 kg; 0, 24 €/kg tra 850 e 1650 kg; 0, 18 €/kg se superiori ai 1650 kg. In entrambi i casi, il contributo verrà concesso con un limite massimo non superiore a 1.300,00 € per ogni singolo intervento.



"Nel corso del 2021 - commenta l’assessore all’ambiente Daniele Demaria - sono stati rimossi 26.180 kg di materiale contenente amianto, pari a circa 1.690 m²; in questi anni abbiamo dunque ottenuto una rimozione complessiva di 486 tonnellate di manufatti pericolosi, pari a circa 30.397 m². Purtroppo, sul nostro territorio rimangono questi materiali che potrebbero causare danno in caso di rottura o movimentazione. Il nostro obiettivo è far sparire completamente l’amianto. A questo contribuisce il presente bando, che si ripete da anni con i medesimi importi ma è sempre valido e apprezzato. Il suo costante utilizzo da parte dei nostri concittadini è sintomatico che l’amianto è ancora presente, spingendoci a continuare nel proporre quest’iniziativa".