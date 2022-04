Bra: si rinnova il servizio di lavaggio dei contenitori dei rifiuti

Si rinnova anche per il 2022 il servizio di pulizia dei contenitori dell’organico delle diverse utenze presenti sul territorio. Come per gli anni scorsi, le operazioni di pulizia riguardano solo i bidoni di grandi dimensioni carrellati in uso presso condomini e attività commerciali e non i piccoli mastelli da 25 litri monofamiliari.

Il primo passaggio dell’anno si svolgerà a partire dal 2 maggio 2022 in concomitanza con la raccolta dell’umido, il martedì e il sabato nella zona A, il lunedì e il venerdì nella zona B, come indicato nei calendari di raccolta distribuiti alla cittadinanza. Per usufruire del servizio occorre lasciare i contenitori esposti su strada dopo il passaggio del mezzo di raccolta e attendere le 13 per ritirarli all’interno. Nel file allegato il calendario degli interventi, con le rispettive vie di operatività.

Il prossimo passaggio è previsto per il mese di luglio.

Nel mese di maggio, inoltre, prenderà avvio il nuovo servizio di raccolta a domicilio degli abiti usati, introdotto quest’anno in via sperimentale. Gli utenti che desiderano usufruire del servizio dovranno prenotare un ritiro a domicilio sul sito web www.verdegufo.it, raggiungibile anche dai Servizi on line/Rifiuti sul sito del Comune (www.comune.bra.cn.it), oppure telefonando all’Ecosportello comunale al numero 0172-201054 nei consueti orari di apertura (dal lunedì al venerdì 8:30-12:30, il martedì e giovedì anche 14-17:30). Gli abiti (solo se in buono stato e riutilizzabili) devono essere conferiti obbligatoriamente nei nuovi sacchetti azzurri che sono stati distribuiti insieme alle normali dotazioni per il 2022 e dovranno essere esposti fronte abitazione nel giorno che verrà comunicato dall’Ecosportello.

Rimane peraltro possibile conferire in ogni momento gli abiti usati (senza ricorrere al sacco azzurro) nei contenitori di colore giallo presenti in città o direttamente all’Ecocentro di corso Monviso.