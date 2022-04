Continuano le escursioni con il CAI e l'AVIS di Ceva

Il trekking proposto inizia in salita seguendo le stradine asfaltata (Via Piste e Via Pusetti) per poi proseguire sul sentiero sterrato e roccioso (per un tratto denominato “Scala Santa”) raggiungendo il punto più alto Monte Ciazze Secche (430), l’escursione prosegue in discesa, sempre su sentieri o stradine sterrate raggiungendo Ranzi, qui si può visitare il bellissimo Borgo e ammirando il panorama si effettua la pausa pranzo, si riprenderà il cammino in discesa per un tratto su sentiero sterrato e per il tratto finale su strada asfalta chiudendo l’anello a Loano.