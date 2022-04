Cuneo: giovedì sera il punto sul futuro del Santa Croce dopo la costruzione del nuovo ospedale unico

Si torna a parlare in commissione consiliare a Cuneo delle ipotesi di riutilizzo e riconversione dell'attuale ospedale Santa Croce e Carle una volta "svuotato": domani sera (21 aprile) ci sarà spazio per tirare le somme, a seguito degli incontri realizzati a partire dall'anno scorso, e produrre una relazione conclusiva sull'operato della commissione.



Un gruppo di lavoro nato dopo i due che hanno portato all'analisi della sanità territoriale e alla decisione di realizzare il nuovo ospedale unico nella zona dell'attuale Carle. E battezzato dalle polemiche, con l'uscita in polemica di Ugo Sturlese e Beppe Lauria.



L'ultimo incontro della commissione consiliare si è tenuto a novembre, con l'incontro realizzato a favore dei comitati di quartiere. Il cui riscontro è stato unanime: si è chiesto di mantenere la destinazione d'uso pubblico e di non lasciar morire la struttura una volta svuotata.



"Il nostro pensiero in merito allo spostamento dell’ospedale fuori città è sempre stato contrario – aveva detto Andrea Odello, presidente della consulta dei quartieri e del comitato di Cuneo nuova - : temiamo che quella parte di quartiere finisca inevitabilmente per andare a morire, che negli anni di cantiere si andrebbero a perdere investimenti e quindi capitale umano e scientifico d’eccellenza e che finiscano per non esserci i necessari collegamenti con la città presenti invece al Santa Croce. Credo sarà difficile, anche dal punto di vista economico, rimpiazzare la presenza dell’ospedale".



Nello spazio di discussione dedicato ai consiglieri era stata paventata l'idea - proposta da Gianfranco Demichelis - di destinare l'area alla sanità territoriale. Federico Borgna ha puntato l'attenzione sull'urgenza, sottolineando che "i lavori di riqualificazione del Santa Croce dovranno partire contestualmente alla fine di quelli sul nuovo ospedale".



Sarà possibile seguire l'incontro di domani sera sul canale Youtube del consiglio comunale di Cuneo.