Cuneo: il nuovo Parco Parri inaugurerà il 28 maggio

E' ufficiale: il nuovo Parco Parri di Cuneo verrà inaugurato il 28 maggio prossimo.

La data circola già da qualche giorno, essendo stata dichiarata ufficialmente durante il convegno internazionale tenutosi nella sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia venerdì 8 aprile. Occasione per fare il punto sullo stato dei lavori e, successivamente, visitare il grande cantiere.

L'ultimo aggiornamento pubblico sullo sviluppo del parco è datato allo scorso 14 gennaio. L'assessore Davide Dalmasso ha presentato alla V^ commissione il bando di gestione del chiosco del parco, e illustrato gli ultimi lavori effettuati come la conclusione delle piantumazioni dell'intero parco alberi previsto e la sistemazione delle aree verdi e per cani.

Realizzati - da Balaclava - anche i lavori sui campi da gioco di via Bodina, per la cui gestione l'amministrazione inizierà a breve la ricerca di manifestazioni d'interesse. I campi da gioco resterebbero a uso pubblico per la maggior parte del tempo, con il gestore che potrà richiederne l'utilizzo esclusivo in alcune ore del giorno garantendo alcune ore di presidio la manutenzione per almeno tre anni.