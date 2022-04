In corso il consiglio comunale a Borgo: nel pubblico i candidati Giraudo e Bassino

Nella seduta di questa sera, mercoledì 20 aprile, sono seduti ad ascoltare anche il candidato sindaco Paolo Giraudo e Marco Bassino, indicato come papabile candidato del gruppo "La Torre" al posto dell'ex sindaco Borgogno. Una presenza, quella del giovane gestore del rifugio Questa, che andrebbe a confermare la corsa a tre per la poltrona di primo cittadino a Borgo San Dalmazzo.

Assente giustificata la consigliera Roberta Robbione, prima candidata a scendere ufficialmente in campo. Presente tra il pubblico anche Antonello Lacala, coordinatore di Forza Italia per Cuneo, Borgo e Valle Vermenagna.

Marco Bona, capogruppo della minoranza: "Le mozione che presentiamo stasera sono il frutto delle commissioni consiliari fatte in cinque anni. Ambiti importanti per il futuro della città. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le tasse, migliorare i servizi e migliorare la qualità della vita. Lo scopo è lasciare un contributo per il futuro, una sorta di passaggio di consegne a chi verrà dopo".