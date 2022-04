Iren si aggiudica il progetto di efficientamento a LED dell’illuminazione pubblica della Città di Cuneo

Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren, si è aggiudicata la gara del Comune di Cuneo per la riqualificazione, l’efficientamento e la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici della Città e l’efficientamento dell’illuminazione di 45 edifici comunali. Il progetto di rinnovo prevede in primo luogo la sostituzione di circa 6000 apparecchi per l’illuminazione pubblica presenti a Cuneo (oltre il 65% del totale) con l’installazione di nuovi apparecchi dotati di tecnologia LED di ultima generazione.



Iren Smart Solutions si occuperà inoltre di riqualificare l’illuminazione interna di 45 edifici comunali, che comprendono scuole, biblioteche, impianti sportivi, sedi amministrative e universitarie. Questi interventi permetteranno un risparmio energetico per la città superiore al 60% che, in termini economici, si traducono in un risparmio quantificabile in circa 900.000 euro all’anno, e, in termini ambientali, eviteranno l’emissione di circa 1.500 tonnellate di CO2/anno.



Significativi anche i miglioramenti in termini di manutenzione, in quanto le sorgenti a LED hanno una durata decisamente maggiore rispetto le vecchie sorgenti (quelle di ultima generazione possono raggiungere le 100.000 ore di funzionamento) e non contengono sostanze inquinanti, elementi che contribuiscono ulteriormente a un minor impatto ambientale.



Per raggiungere una maggiore efficienza di tutto il sistema di illuminazione pubblica, è inoltre prevista una manutenzione straordinaria degli impianti, delle linee e dei quadri elettrici.



I servizi forniti comprendono infine la manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica e dei semafori della città per una durata di 15 anni. I lavori di riqualificazione prenderanno il via nel prossimo mese di giugno e dovrebbero concludersi nell’estate 2023.



“La partnership con un player importante come il Gruppo Iren è significativa dell’importanza di un progetto di cui siamo molto soddisfatti e che avrà notevoli ricadute sia dal punto di vista ambientale che economico - spiega il Sindaco Federico Borgna - . Il progetto mette insieme due punti forti: il miglioramento della qualità dell’illuminazione pubblica in città con l’estensione del sistema anche in aree che fino ad oggi ne erano sprovviste e un conseguente aumento della sicurezza e una drastica riduzione del consumo energetico, tema diventato in questi giorni di grande attualità”.



“Attraverso gli interventi previsti vogliamo accompagnare la città di Cuneo in un percorso di transizione ecologica che unisce innovazione tecnologica e riduzione dell’impatto ambientale: l’efficientamento degli apparecchi di illuminazione pubblica, in particolare, permetterà la riduzione di circa 1.500 tonnellate di CO2 all’anno – dichiara Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia - . Grazie all’esperienza al know-how operativo di Iren Smart Solutions ci poniamo al fianco dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire la massima qualità del servizio a vantaggio dei cittadini, coerentemente con gli obiettivi aziendali”.



Iren Smart Solutions è la società del Gruppo Iren che offre soluzioni di efficienza energetica rivolte a condomini, imprese, Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, accompagnandoli nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti integrati di riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione.