Le celebrazioni per la Liberazione in Valle Maudagna alla cappella del Pellone

Tutto il monregalese si prepara alle celebrazioni del 25 aprile per l’anniversario della Liberazione dal giogo nazi-fascista.

Anche la Valle Maudagna celebra questo giorno, come spiega Alberto Verardo dell'associazione San Biagio: "con spirito riconoscente verso coloro che ne sono stati gli interpreti, a testimonianza della condivisione di quell’anelito di libertà e a memoria, per le attuali e le future generazioni, del significato che deve essere da tutti attribuito alla parola “libertà” che sentiamo oggi come un diritto e che come tale deve essere assicurato da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico".

"E' la settantasettesima volta che la ricordiamo e, quest’anno, assume un significato particolare andandosi a collocare all’interno di un conflitto che coinvolge molti paesi europei riportando il corso della storia indietro di tre quarti di secolo." - spiega Verardo - "Emblematica l’affermazione di Papa Francesco nella sua omelia della Domenica delle Palme imperniata sull’orrore della guerra “Che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?” perché questo è la guerra. Per le nostre popolazioni la Liberazione celebrata il 25 aprile 1945 è stata, e resta sempre e comunque, un momento di festa legato alla riconquistata libertà dopo gli innumerevoli eventi che caratterizzarono gli oltre vent’anni di regime dittatoriale fascista che era stato sostenuto dalla famiglia reale italiana, e il successivo nefasto periodo bellico".

Dopo i due anni di pandemia, ma sempre nello scrupoloso rispetto delle normative vigenti, quest’anno la celebrazione si terrà nuovamente alla Cappella di San Marco al Pellone secondo il programma che la locale Associazione San Biagio promuove tutti gli anni.

IL PROGRAMMA

Il ritrovo, sulla piccola spianata della cappella, è fissato per le ore 9.45 mentre alle alle 10 il parroco di San Biagio di Miroglio, don Adriano Preve, celebrerà la Santa Messa in onore di San Marco (ricordato dalla Chiesa in quel giorno) e in memoria ai caduti.

Seguirà, all’esterno della cappella, l'intervento del sindaco del Comune di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino invitato alla celebrazione, e un breve ricordo degli eventi che si consumarono proprio in quel luogo nel gennaio del 1944 ad opera delle truppe nazi-fasciste che causò undici vittime (tra partigiani e civili) e che ha rappresentato per l’intera Valle un momento particolarmente importante e intriso di dolore; la targa ricordo, affissa sul frontale, cita altresì altri cinque caduti sulle montagne che coronano la Valle nel corso del 1944.

Al termine della celebrazione dell’evento i presenti saranno invitati a trasferirsi a Miroglio dove, sul piazzale antistante il Museo della Montagna e della sua Gente, rispettando le disposizioni di sicurezza in vigore, potranno partecipare ad un piccolo rinfresco.