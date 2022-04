Partita da Villanova Mondovì una nuova spedizione solidale per l'Ucraina grazie alla rete "Aiutaci ad aiutarli"

"Un grande riconoscimento a tutti i nostri concittadini per la preziosa sensibilità mostrata - commenta l’assessore alle Politiche Sociali 𝗧𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼 - e un’analoga gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati per la causa: dalle volontarie che hanno presidiato i locali di Via Eula garantendone altresì la gestione logistica al parroco don Laugero, dall’Associazione San Vincenzo al gruppo famiglie di Villanova Mondovì, dalla Protezione Civile locale ai commercianti di Villanova".