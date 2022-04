Pillole di buona salute: serate informative in valle Stura sul benessere degli anziani

Sono quattro gli appuntamenti calendarizzati su aprile e maggio nell’ambito di “Nuovi Mondi - Anziani e Comunità”, progetto promosso e coordinato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in partenariato con l’ASL CN1, in collaborazione con Insieme Diamoci una Mano Valle Stura – ODV, la Cooperativa Sociale Emmanuele e l’Unione Montana Valle Stura. Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Comunità 2030, promuove azioni che favoriscono il benessere e la domiciliarità delle persone anziane attraverso l’azione socio-sanitaria integrata dei servizi, e mira a potenziare il coinvolgimento della comunità come risorsa.

Si inizia mercoledì 27 aprile ore 21 a Gaiola con "Terza età: servizi e risorse del territorio"

a cura degli operatori del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, presso il centro polifunzionale Gramigna. Mercoledì 4 maggio ore 21 a Vinadio si parlerà di "Stili di vita sani" con le infermiere di famiglia e di comunità dell’ASLCN1, presso il salone parrocchiale. Mercoledì 11 maggio alle ore 21 a Demonte si parlerà di “Sicurezza in casa: rischi interni e esterni” con le infermiere di famiglia e di comunità dell’ASLCN1 e dei Carabinieri di Demonte, presso il Palatenda. Infine mercoledì 18 maggio ore 21 a Vinadio: "Terza età: servizi e risorse del territorio" a cura degli operatori del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, presso il salone parrocchiale.

Le serate informative saranno l’occasione per informarsi sui temi e confrontarsi con i servizi e le realtà del territorio sul benessere della persona anziana. I temi sono stati individuati dall’equipe multidisciplinare del progetto composta da assistente sociale, infermiere, volontari dell’associazione e educatrice, raccogliendo i bisogni emergenti dal territorio.

Gli incontri sono gratuiti e sono aperti a tutti: anziani, meno anziani, familiari, caregiver, volontari.

Per informazioni: Assistente Sociale Marta Cortese 0171/334647.

L’ingresso agli incontri sarà regolato dalle normative vigenti.