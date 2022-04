Progetto Alpimed Clima: si presentato i risultati messi in campo con i partner e le stazioni sciistiche del territorio

Il 28 aprile, in presenza presso la Camera di commercio e in videoconferenza, saranno presentate le iniziative messe in campo nell'ambito del progetto ALPIMED CLIMA insieme ai partner e alle stazioni sciistiche del territorio.

ALPIMED CLIMA è un progetto europeo che ha l’obiettivo di sviluppare convergenze di comportamenti e pratiche tra i soggetti interessati nell'area transfrontaliera per individuare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici a beneficio dell'economia e della biodiversità.

La Camera di commercio di Cuneo, con la collaborazione tecnica del Politecnico di Torino e del Csi, gestore di Cuneo Neve, ha realizzato una guida e un video sul tema dei consumi energetici dell’innevamento artificiale in una stazione sciistica.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online al link: https://forms.gle/6eHJwjEiNFixUtET9

Per maggiori informazioni, consultare il sito camerale al link: https://www.cn.camcom.it/it/attivita/alpimed-clima-i-risultati-del-progetto-evento-conclusivo