Solidarietà: in dieci anni il progetto S.p.e.s.a. ha ritirato 27.140 euro in buoni

250.000 buoni, per un totale di 500.000 euro, in quattordici anni di attività: sono questi i numeri del progetto Sostegno Per Equa Spesa Alimentare (S.p.e.s.a.), che nei giorni scorsi ha fornito un resoconto della propria 'carriera' solidale con particolare riferimento all'anno appena trascorso.

Il progetto vede come gestore di servizio il Consorzio socio-assistenzale del cuneese, ma anche il sostegno della Fondazione CRC, del centro "Don Luciano Pasquale", delle amministrazioni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Centallo, Cuneo, Chiusa di Pesio, Dronero, Roccavione e Peveragno e di Confcommercio Cuneo.

Negli ultimi dieci anni il progetto ha ritirato buoni - del valore di due euro ciascuno - per un totale di 27.140 euro, di cui 16.506 per generi alimentari, 9.448 in macelleria e 674 in panetteria.