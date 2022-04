TabUi sarà l’app ufficiale per vivere a 360° la 45ª Grande Fiera d’Estate di Savigliano

La Grande Fiera d’Estate, in programma da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022 nell’area fieristica di Via Alba a Savigliano, ha scelto TabUi come media partner ufficiale dell’evento. L’originale piattaforma nata qualche anno fa nelle Langhe e ormai diffusa in tutta Italia, oltre a geolocalizzare la fiera sull’app, veicolerà informazioni utili e comunicazioni in tempo reale e sarà fisicamente presente in loco attraverso due postazioni da cui verranno lanciati contest e giochi interattivi per i visitatori.

TabUI è l’app che offre informazioni utili al turismo di prossimità, consigliando percorsi, visite a monumenti, musei, hotel, ristoranti e altri luoghi di interesse. Da qualche tempo la piattaforma ha iniziato una collaborazione con i grandi eventi locali, al fine di veicolarli sfruttando la propria strategia di marketing e, al tempo stesso, valorizzare il territorio circostante: “Dopo aver scaricato gratuitamente l’app dagli stores, gli utenti troveranno al suo interno l’icona della GFE e potranno così accedere a informazioni pratiche su come arrivare, sui parcheggi e sul protocollo di sicurezza dell’evento, orari, calendario appuntamenti, comunicazioni in real time e news dell’ultimo minuto, che verranno segnalate attraverso notifiche estemporanee – spiega Giorgio Proglio, ideatore di TabUi -. Nel frattempo, sfruttando le funzionalità dell’app, i visitatori della Grande Fiera d’Estate potranno scoprire cosa c’è intorno all’area fieristica, dall’arte alla cultura locale, dall’enogastronomia allo sport, itinerari, percorsi, sentieri, punti di interesse, curiosità, beni architettonici, con una ricaduta territoriale importante”.

Tutte le informazioni verranno inserite anche in Realtà Aumentata, la tecnologia che fa di TabUi una delle soluzioni più innovative sul mercato: attraverso la fotocamera dell’app, è possibile riconoscere e visualizzare sullo schermo del proprio smartphone il nome, la storia e altre informazioni relative a ciò che si sta inquadrando, oltre alla strada più breve per raggiungerlo.

Ma non è tutto. Il team di TabUi sarà anche fisicamente presente alla GFE con due postazioni dedicate durante tutta la durata dell’evento, dalle quali inviteranno il pubblico a scaricare e utilizzare l’app e lanceranno contest con l’uso di QR Code e Realtà Aumentata, ai quali i visitatori potranno partecipare per vincere simpatici gadgets.

Per maggiori informazioni sulla prossima edizione della Grande Fiera d’Estate telefonare al 0172/742079, scrivere a info@grandefieradestate.com o visitare il sito Internet www.grandefieradestate.com.