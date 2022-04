Terminati gli interventi di ripristino alla seggiovia Berlino di Garessio 2000

Al momento si attende ancora l'esito del collaudo per poter annunciare l'inizio della stagione estiva. Intanto sono in fase di preparazione tre piste di bike trekking e un bike park per bambini.

Notizie importanti per il Comune di Garessio che, pochi giorni fa, ha annunciato la conclusione dei lavori per la rifunzionalizzazione e la revisione trentennale della seggiovia Berlino (su cui potranno essere trasportate anche le bici).

"Contiamo di riaprirla entro l'estate: questo consentirà di puntare allo sviluppo di un turismo appetibile tutto l'anno." - aveva spiegato Danilo Armando, responsabile tecnico di Garessio 2000 a febbraio, in occasione della sigla, da parte della Regione Piemonte, per il finanziamento degli impianti di innevamento artificiale. - "Il finanziamento servirà per il potenziamento dell'innevamento artificiale e per interventi che consentano la rimessa in funzione dell'impianto di risalita più alto, il Mussiglione" (leggi qui).

La Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per il rilancio degli impianti, in modo da consentire l'apertura, anche in caso di scarse precipitazioni nevose come quest'anno, puntando a un turismo a 360°: cioè che possa generare attrattività tutto l'anno, anche d'estate; si tratta del secondo intervento più importante finanziato dopo quello alla funivia di Oropa (leggi qui).