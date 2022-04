“Affari di famiglia”: furti ad anziani per 300mila euro, condannato l'ultimo componente della banda

Stamane il collegio del tribunale di Cuneo ha assolto Gianni Barovero dall’accusa di ricettazione ma condannato a due anni per l’associazione a delinquere. L’imputato, quarantaduenne cuneese di origine sinti, con parte della sua famiglia era stato coinvolto nell’inchiesta denominata “Family Affairs”.

Tutto nacque da una sparatoria avvenuta nel febbraio 2020 al campo nomadi di Cerialdo, in via Passatore. A far scoppiare la lite fra le due famiglie, sarebbe stato un commento sotto un post di facebook e Gianni Barovero si offrì come paciere fra le due fazioni. Da quel momento, erano state disposte le intercettazioni telefoniche e ambientali del clan Barovero da cui è emersa l’attività della famiglia fatta di trasferte in tutta la provincia di Cuneo, Torino, Asti e Valle d’Aosta.

“Family Affairs”, affari di famiglia. Era stata denominata così la maxi operazione condotta dalla Squadra mobile di Cuneo che il 20 ottobre 2020 aveva sgominato l’intero clan familiare di origine sinti, i Barovero, dedito alla messa in atto di furti in abitazione ai danni di persone sole e anziane. L’operazione portò all’arresto e al rinvio a giudizio di 10 soggetti tra sorelle, madre, padre e cognati di Gianni Barovero.

Tutti scelsero di patteggiare la pena, tranne l’unico figlio maschio che si trovava imputato per furto in concorso e associazione a delinquere davanti al Tribunale di Cuneo. L’uomo, per la Procura, avrebbe avuto il ruolo di tramite tra la sua famiglia e i ricettatori. Fra di loro anche due gioiellieri cuneesi. Si ipotizzava che Barovero avesse venduto alcuni orologi ad un orafo di Cuneo e ad un altro, invece, avrebbe parlato di un orologio d’oro Cartier da donna, rubato a Pont Saint Martin in Valle d’Aosta.

A suo carico l’accusa, tramite le intercettazioni, aveva ricostruito le visite quotidiane ai genitori: non appena quelli rientravano a casa dopo aver messo a segno i furti, che nel gergo definivano ‘anduma a mangè’ o ‘anduma a vendi il fer’ lui li raggiungeva per prendere la merce e rivenderla. Ma su questa contestazione, la ricettazione, non è stata raggiunta la prova, infatti Barovero è andato assolto.

Il collegio ha anche stabilito per l’imputato la pena accessora di un anno di libertà vigilata a pena espiata, quindi dopo che la sentenza passerà in giudicato.