Il Castello di Racconigi in condizioni di abbandono e incuria, l’ex direttrice a processo

Nell’agosto del 2019, a seguito di un esposto anonimo, era stata richiesta al castello di Racconigi l’attività di vigilanza da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl. Si lamentavano problematiche sulla pulizia di infissi, spogliatoi e la presenza di piccioni e pipistrelli.

Come riferito dal tecnico dello Spresal Corrado Gamba, sentito in veste di testimone, a seguito del sopralluogo, effettuato insieme ad un veterinario, si accertò che una buona parte di quanto indicato nell’esposto, deterioramento dei soffitti, infiltrazioni di acqua, spogliatoi non congrui e mancanza di pulizia all’interno del castello fosse effettivamente reale.

Si riscontrò anche la presenza di tracce di umidità sui soffitti con distacchi di calcinacci. In un’aerea esterna del castello fu trovata un’enorme quantità di escrementi di volatili, tracce di piumaggio e carcasse: tra le veneziane vi erano anche tracce di guano, un rischio biologico per i lavoratori. Sarebbero stati numerosi i locali trovati in condizioni sporche e fatiscenti. Non funzionante anche l’impianto antincendio, fuori uso da giugno.

Per tutte queste presunte violazioni, l’architetto Ilaria Ivaldi si trova a processo davanti al Tribunale di Cuneo, all’epoca dei fatti contestati, direttrice del Polo Museale del Piemonte.

All’imputata sarebbero state inviate le prescrizioni da adempiere per ristabilire la normalità, lavori che in base al controllo svolto nell’agosto 2020 erano stati tutti eseguiti, tranne il pagamento della sanzione amministrativa di 14mila euro a carico dell’allora direttrice.

All’architetto sono contestate anche una serie di presunte violazioni relative al documento di valutazione del rischio che riguardavano il rischio biologico per i lavoratori, dovuto alla presenza di colonie di pipistrelli e altri animali, tra cui insetti potenzialmente pericolosi dovuti alla presenza di acque stagnanti.

"Non erano stati segnalati in modo adeguato il rischio di tipo chimico il rischio di annegamento e l’impianto antincendio era fuori uso da giugno –ha riferito in aula il tecnico dello Spresal Corrado Gamba –. L’impianto elettrico delle Margarie non era a norma, c’erano corpi elettrici e prolunghe senza un progetto che escludesse il rischio di sovraccarico: la struttura era utilizzata per eventi matrimoniali da privati. Avevamo scritto al Ministero chiedendo chiarimenti su chi fosse il direttore di quel complesso museale e ci è stato risposto che era la dottoressa Ivaldi".

Per la difesa il responsabile e datore di lavoro che aveva l’incarico di redigere il documento della valutazione del rischio sarebbe stato il dott. Vitale, nel 2019 direttore del castello.

L’udienza è stata rinviata al primo di giugno per ascoltare un altro tecnico dello Spresal e il dott. Vitale.