Per la Procura abbandonarono una gatta e i suoi micini a bordo strada: assolte

Sono state assolte in tribunale a Cuneo le due donne torinesi sotto accusa per aver abbandonato una micia e i suoi cuccioli.

Tutto era scaturito da un annuncio di adozione tramite la Lida pubblicato l’agosto del 2019 su Facebook: mamma gatta ed i suoi micini stavano cercando casa. Qualche giorno dopo, un maresciallo dei carabinieri della forestale di Ceva li aveva ritrovati a bordo strada.

La Procura ha sostenuto trattarsi di abbandono di animali da parte delle donne che avevano diffuso l'annuncio.

A costituirsi parte civile, la Lida. “Quella sera transitavo con mia moglie in Paroldo di Ceva. Ad un tratto ho visto sul ciglio della strada due gattini. Sono sceso per controllare e un po’ più giù c’era la gatta con gli altri due micini. La gatta si è fatta subito avvicinare, era domestica e pulita - ha raccontato il maresciallo in udienza - Penso fossero stati abbandonati da poco. In quella zona ci sono volpi e i gatti rischiavano di essere predati. Ho contattato una mia amica della Lida e le abbiamo affidati i trovatelli.”