Climatizzatore portatile silenzioso: consigli per l'acquisto

Sempre di più negli anni è aumentato il bisogno di possedere un climatizzatore nella propria casa. Un climatizzatore è un apparecchio termico dotato di una pompa di calore che permette di regolare la temperatura dell'ambiente circostante. Mentre i primi modelli erano caratterizzati dalla produzione di eccessivo rumore e dall'essere esclusivamente fissi in un unico punto della propria abitazione, oggi giorno ne esistono di portatili e silenziosi.

Queste due caratteristiche non sono da sottovalutare.

L'aggettivo portatile indica il fatto che l'apparecchio può essere spostato a seconda delle esigenze e del momento da una stanza all'altra senza sforzi; l'essere silenzioso è un grande vantaggio perché in tal modo non si avrà il fastidioso sottofondo rumoroso per il funzionamento del climatizzatore.

Meglio un climatizzatore fisso oppure uno portatile

Il climatizzatore a muro richiede esclusivamente un'installazione a muro effettuata dagli esperti competenti, quindi oltre ad avere un costo elevato a questo deve essere aggiunto anche una percentuale per il montaggio. Altro svantaggio di un climatizzatore a muro è il fatto di essere fissato ad esso ed investire in questo tipo di prodotto per poi installarlo in una casa in affitto e non di proprietà non è sempre possibile e conveniente.

Per questi motivi si consiglia di acquistare un climatizzatore portatile, in modo da poterlo spostare a seconda delle esigenze. Inoltre, il montaggio di un climatizzatore classico prevede il supporto di ulteriori elementi esterni che vanno a modificare l'estetica dell'edificio. Per questo molto spesso l'installazione di un climatizzatore a muro può non essere permesso dal regolamento condominiale. In più si aggiunge il problema del rumore emesso dal funzionamento del prodotto, fastidioso sia per i proprietari che per i vicini. La soluzione a tutte queste problematiche è un climatizzatore portatile e silenzioso.

Consigli per l'acquisto di un climatizzatore portatile silenzioso

Prima di effettuare l'acquisto di un climatizzatore portatile bisogna valutare diversi parametri.

Il climatizzatore ideale per prima cosa deve essere ecologico. Il top tra i climatizzatori è quello che non utilizza dei refrigeranti chimici per il rispetto e la sostenibilità dell'ambiente. Un prodotto d'esempio è l'Artic Air Cube. Anche la classe energetica influisce su questo aspetto, le migliori sono classe A, A+ e A+++ che garantiscono un risparmio considerevole del 30% sulla bolletta.

Le dimensioni sono fondamentali in termini di spazio occupato all'interno dell'appartamento. Bisogna ben prendere le misure preventivamente in modo da posizionarlo sempre in punti della casa favorevoli al raffreddamento circostante e cosa più importante deve trovarsi in un punto che non sia ingombrante per gli abitanti della casa. La potenza è importante parametro da prendere in considerazione perché esprime la capacità refrigerante del climatizzatore. L'unità di misura si esprime in BTU/h e maggiore sarà questo rapporto maggiore sarà la capacità di raffreddamento e quindi la potenza. Per scegliere la potenza adatta alla propria stanza bisogna fare un calcolo e misurare per ogni metro quadro 340 BTU/h in modo da ottenere la potenza minima necessaria e sufficiente per il raffreddamento completo della stanza.

Bisogna scegliere anche il tipo di raffreddamento che si preferisce per la propria dimora; i climatizzatori possono essere o ad aria oppure ad acqua. Entrambi riescono a generare freddo in estate e caldo in inverno grazie alla presenza di un gas che serve da fluido termo vettore. Il gas è raffreddato con aria o acqua. Si preferisce il raffreddamento ad acqua per refrigerare ulteriormente rispetto a quello ad aria.

Altra caratteristica da non sottovalutare è il peso del climatizzatore che non deve essere eccessivo, in modo da facilitarne lo spostamento. Il peso ideale è di circa 30 chilogrammi.

Fondamentale è la presenza dei filtri che servono a purificare l'aria, basta che siano rimovibili in modo da pulirli periodicamente. Infine, un ottimo climatizzatore non deve essere rumoroso, si consiglia di acquistare il più silenzioso in modo da non recare disturbo ai vicini e ai residenti dell'abitazione. Particolarmente silenziosi sono i climatizzatori ad acqua come quello disponibile su https://www.aircube.it. Per constatare quanto sia silenzioso o rumoroso un climatizzatore bisogna leggere sulla scheda del prodotto l'indice dei decibel (indicato con la sigla db). Il decibel è quella grandezza del sistema internazionale che si usa per la misurazione dei suoni e più sarà basso più sarà silenzioso il climatizzatore.