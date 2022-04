Possibile introduzione dello Spid per il gioco online

Il mondo di internet ha creato tante opportunità grazie alla capacità di poter connettere praticamente chiunque, da ogni parte del mondo, a prescindere dal luogo in cui ci si trova. Quel che però non è capace di dimostrare, o almeno sono in determinati casi, è la vera identità di chi si nasconde dietro il profilo di un sito, soprattutto nel caso in cui ci si nasconda dietro a un nickname.

Una delle soluzioni che sono state adottate, in particolar modo dai siti slot online oppure da piattaforme di scommesse, è quella della registrazione previa scannerizzazione di un proprio documento di riconoscimento come la carta d’identità o la patente. La sola fotografia, però, non può escludere al 100% la manomissione dello stesso, data l’assenza di metodi di verifica opportuni sull’autenticità del documento.

Questa è una pratica che viene attuata spesso da chi ha intenzione di utilizzare le piattaforme online per atti illeciti come il riciclo del denaro. In più, il maggior afflusso di utenza sui siti di gioco online degli ultimi due anni – dovuto alla pandemia di Covid-19 prima e all’uso del super green pass nelle sale giochi poi – hanno reso necessario un maggiore controllo dei giocatori registrati.

A causa di autorizzazioni necessarie, ma non ancora ottenute anche per la mancanza di strumenti specifici, per la verifica dei documenti di identità, anche lo scorso anno il fenomeno della loro alterazione non ha ancora visto un calo. Per questo motivo si sta studiando l’introduzione di un metodo di controllo diventato molto familiare a chiunque di noi negli ultimi anni.

Stiamo parlando dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette – tra le varie opportunità – di effettuare l’accesso a siti come quello dell’INPS, dell’Agenzia dell’Entrate oppure quello del Sistema Sanitario per poter verificare tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo elettronico.

Stando a quanto riportato dal sito di Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco – il sistema associato al codice fiscale della persona fisica potrebbe essere introdotto anche sui siti di scommesse, slot e tutto ciò che ha a che fare con i conti di gioco online.

La scelta di utilizzare lo Spid è dettata anche dall’ampio utilizzo che questo sistema ha raggiunto dall’introduzione del Decreto Semplificazioni nel 2020. A dicembre dello scorso anno, infatti, più del 40% della popolazione aveva registrato il suo profilo, una percentuale che tradotta in termini pratici equivale a oltre 26 milioni di identità rilasciate.

Un numero in netta crescita rispetto all’anno precedente, che nei primi mesi aveva “conquistato” nemmeno un quarto degli italiani, fermandosi a poco più di 12 milioni di utenze. Inoltre, l’obiettivo futuro – grazie anche agli obiettivi preposti dal Pnrr – è quello di avere almeno il 70% degli italiani con una propria identità digitale certificata nei prossimi cinque anni.

Questa introduzione anche nel campo delle piattaforme online di gioco, oltre ad essere più rapida perché non necessiterebbe della creazione di un sistema proprietario, permetterebbe da subito la disponibilità di una grande banca dati a disposizione per poter effettuare le opportune verifiche nel caso in cui si verificassero attività illecite.

Lo scopo delle agenzie di gioco sarebbe anche quello di demonizzare la pratica della condivisione degli account così come la creazione di account multipli, operazione quest’ultima aggirabile con la creazione di una mail falsa o temporanea e quindi non facilmente rintracciabile. Se però la registrazione multipla verrebbe scongiurata, l’accesso allo stesso profilo da parte di più persone sarebbe comunque possibile.

Allo stato attuale questo passo in avanti è ancora in fase di studio, anche se comunque molto concreto. Non resta dunque che aspettare eventuali aggiornamenti per saperne di più su quello che sarebbe senza dubbio un miglioramento importante, anche in termini di sicurezza per questa fetta di mercato così importante.