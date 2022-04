Qual è il miglior modo per trascorrere le serate casalinghe

Casa mia, casa mia per piccina che tu sia tu mi sembri una badia. Così recita un vecchio detto italiano, adagio che, dopo anni di pandemia, ha portato sempre più italiani a scoprire o a riscoprire il proprio ambiente domestico anche nel loro tempo libero. In fondo, come stai per leggere qui di seguito, basta sapersi organizzare per potersi divertire e rilassare anche in casa. Sono davvero tante le attività che si possono praticare tra le mura domestiche la sera, ma quali di queste sono le migliori? Qui di seguito te ne proponiamo alcune, scegli quelle che ti possono piacere di più a seconda dei tuoi gusti personali:

Leggere un libro

Allenarsi

Guardare serie televisive e film

Ascoltare musica

Videogiochi

Casinò online

Questa è un'attività rilassante, da scoprire o da riscoprire. Si tratta di un ottimo allenamento per la mente. La lettura è da secoli compagna dell'uomo e da sempre offre momenti di evasione divertenti e utili. Ora, grazie alle ultime innovazioni tecnologiche, è possibile possedere una ricchissima biblioteca anche se si abita in un monolocale di pochi metri. Gli ereader contengono moltissimi titoli, gli ebook, in pochissimo spazio. Senza trascurare il fatto che puoi leggere comodamente sul divano, come sul letto bevendo un tè, una cioccolata calda o sorseggiando del buon vino.

Se hai poco tempo e dopo il lavoro non hai molta voglia di uscire e di rientrare tardi la sera per allenarti, allora sì che la sera in casa diventa un'ottima occasione per tenersi in forma. Puoi facilmente allestire nel tuo ambiente domestico un angolo palestra, comprando gli attrezzi essenziali che ti servono, ma puoi anche allenarti a corpo libero, cioè senza attrezzi. Anche qui la tecnologia moderna corre in tuo aiuto, infatti puoi vedere online, in streaming, tutorial e video che possono essere utili per il tuo allenamento.

Se non hai voglia di uscire per andare al cinema adesso puoi avere facilmente il cinema a casa tua. Puoi infatti dotarti d'impianti home theater e coltivare in questo modo la tua grande passione, ma puoi godertela anche senza dover spendere molto. Infatti puoi tranquillamente scegliere tra un catalogo ricchissimo di film a tua disposizione. Al momento sono sempre di più le piattaforme streaming come PrimeVideo, Netflix , Dinsey+, Pluto Tv e Rakuten, giusto per citare le principali che puoi vedere sulla tua smart Tv. Senza dimenticare la televisione digitale, dove di certo non mancano i canali tematici come Cine34, per il cinema italiano, Rai Movie, Iris e altri ancora. Inoltre su You Tube esistono canali ufficiali dedicati dove è possibile vedere, in maniera del tutto legali, tanti vecchi film.

Anche la musica può essere protagonista della tua serata e farti compagnia, allietando il tuo tempo. Le piattaforme digitali offrono cataloghi completi che possono soddisfare qualsiasi tuo gusto, dalla classica al punk, per intenderci. Se abiti in un posto isolato puoi anche dotarti di un impianto sonoro all'avanguardia, altrimenti se, ad esempio, vivi in un condominio, puoi continuare ad ascoltare la musica in completa liberà, senza disturbare nessuno negli orari notturni, ricorrendo alle cuffie. In commercio si trovano dei modelli fantastici che per la loro qualità audio offerta non hanno nulla da invidiare alla discoteca anni '80!

Puoi anche rilassarti giocando ai videogiochi. Ne esistono di tutti i tipi e di ogni genere. La scelta, anche qui è ampia. Puoi passare il tempo a giocare a manageriali di calcio sul tuo Pc, o dedicarti ad avventure senza tempo sulle console di ultima generazione, come la PS5 o l'ultimo modello di X-Box. Resident Evil, The Last of Us, Mortal Combat, Uncharted, ad esempio, sono storie famosissime che hanno travalicato i generi, entrando nell'immaginario collettivo, grazie anche ai film a essi ispirati, a testimonianza dell'importanza dei videogiochi nel mondo reale. Il bello dei videogames è che puoi usarli anche senza spendere nulla. Se hai un cellulare Android o un iPhone puoi infatti scaricare dai loro store alcuni giochi in maniera del tutto gratuita. Hai solo l'imbarazzo della scelta!

Casinò online