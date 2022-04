Stillab: un servizio completo di analisi, consulenza e formazione aziendale

Dal 1988, Stillab offre ad aziende ed enti pubblici un servizio completo e altamente professionale di analisi, consulenza e formazione nei settori legati all’ambiente, all’igiene, alla sicurezza sul lavoro e al marketing aziendale.

Grazie all’interazione costante tra le attività di progettazione, laboratorio e formazione professionale, Stillab è una realtà unica sul territorio per la capacità di diversificare le diverse competenze, pur mantenendo uno stretto rapporto di sinergia.

Per ottenere questo risultato, l’azienda si avvale di professionisti altamente qualificati, che operano in diversi settori, ma collaborano costantemente tra di loro per offrire valutazioni rispondenti alle diverse esigenze dei numerosi clienti.

Inoltre, nel tempo si è consolidato un solido bagaglio di competenze ed esperienze, che consentono di preparare in modo completo e dettagliato gli operatori del settore, garantendo un servizio sempre efficiente, puntuale e aggiornato a tutti i clienti.

Nello specifico, Stillab si occupa di consulenza tecnica in ambito ambientale e allineamento normativo, igiene e sicurezza sul lavoro con valutazione specifica dei rischi, campionamento e analisi chimiche, fisiche e biologiche, valutazioni su scarichi, emissioni, rifiuti e fibre di amianto, assunzione dell’incarico di RSPP esterno, sviluppo di sistemi di gestione secondo standard internazionali e formazione aziendale certificata.

Gli obiettivi principali di Stillab sono principalmente soddisfare le esigenze dei propri clienti, trasformando gli obblighi normativi in opportunità di crescita aziendale e professionale, sviluppare le competenze e la professionalità dei propri dipendenti attraverso programmi formativi sempre aggiornati, consolidando la propria attività e ampliando la rete di rapporti professionali.

Per quanto riguarda l’attività di analisi, il laboratorio Stillab è certificato da Rina S.p.a. secondo la norma ISO 9001:2015 con n. 5545/01/S e accreditato da Accredia secondo la norma ISO/IEC 17025 con n. 1746L.

All’interno del laboratorio vengono svolte attività di analisi e campionamento in collaborazione con personale tecnico altamente specializzato e impiegando strumentazioni e metodologie riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Il servizio di analisi è disponibile sia per singoli campionamenti sia per consulenze continuative e in diversi ambiti: tutela ambientale, igiene e salute dell’ambiente di lavoro, sicurezza dei materiali e verifica della qualità e genuinità dei prodotti alimentari.

La formazione ricopre un ruolo chiave per la crescita aziendale e investire in conoscenze e competenze è diventato un modo per costruire il proprio vantaggio competitivo sul mercato, lavorando con maggiore efficienza e con una nuova credibilità.

Il catalogo formativo di Stillab è certificato da Fondimpresa e viene continuamente arricchito con nuovi corsi di informazione, formazione e aggiornamento relativi a sicurezza, ambiente, gestione e marketing. Inoltre, dal 2006 i corsi sono riconosciuti dalla Regione Piemonte (N° 765/001 del 25/09/2006) e Stillab è inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati per la formazione di RSPP, ASPP e Datori di Lavoro e per i corsi di abilitazione all’utilizzo delle attrezzature da lavoro previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/12.

Vengono anche progettati, erogati e rendicontati piani formativi finanziati dai Fondi Interprofessionali e tutti i corsi vengono organizzati per rispondere al meglio alle esigenze formative aziendali e dei singoli partecipanti.

Il corpo docente è formato sia da personale interno, selezionato per la consolidata esperienza nei settori della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, sia da consulenti esterni che possono fornire supporto in ambiti specifici, come professionisti in ambito legale e medico, rappresentanti degli Organi di Vigilanza e di enti paritetici bilaterali, tecnici specializzati ed esperti di comunicazione e marketing aziendale.

A seconda della tipologia di corso, dell’argomento trattato e per soddisfare le esigenze dei clienti, sono previste diverse modalità di partecipazione: in aula con sessioni multiutenza a cadenza annuale, utilizzando una piattaforma e-learning o con formazione a distanza sincrona e interattiva.

Le aziende pubbliche o private che necessitano di servizi di valutazione e redazione di documenti autorizzativi possono affidarsi all’esperienza dei professionisti di Stillab per analizzare la loro situazione attuale, eseguire rilievi strumentali e campionamenti, valutare i risultati ed erogare formazione generale e specifica ai propri dipendenti.

Gli esperti che collaborano con Stillab possono occuparsi dell’intera fase istruttoria delle autorizzazioni, interfacciandosi continuamente con gli organi e gli enti di competenza. Inoltre, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione continuativa per essere sempre aggiornati sulle novità legislative e affidare a Stillab il ruolo di RSPP esterno con assistenza da remoto e accesso riservato.

Per il settore ambientale e sicurezza, Stillab propone un rapporto di collaborazione annuale, che include visite periodiche, la gestione delle scadenze aziendali e un programma di aggiornamento costante in materia normativa. È anche possibile richiedere consulenze occasionali per l’assolvimento di obblighi di legge o per gestire tutti gli aspetti di gestione ambientale dell’azienda.

Se si intende adottare un sistema di gestione secondo standard riconosciuti a livello internazionale (UNI ISO 45001:2018 per la sicurezza, UNI EN ISO 14001:2015 per l’ambiente e UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità), Stillab può fornire consulenza e assistenza specifica, garantendo conformità legislativa, riducendo i costi energetici e di gestione, verificando l’idoneità dei processi produttivi e offrendo la possibilità di accedere ad agevolazioni economiche.

Se sei un ente pubblico o un’azienda e hai necessità di servizi di consulenza, analisi e formazione altamente specializzati, affidati all’esperienza pluriennale di Stillab e scopri tutti i numerosi vantaggi!