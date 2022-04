A Cuneo torna Dopocena in Corale: si parte con il Coro città di Carignano

Dopocena in Corale 2022: appuntamento venerdì 29 aprile ore 21,00 - Cuneo Sala San Giovanni Via Roma, 4



CORO CITTA’ DI CARIGNANO TURIN, LE BELE SITA’, LE BELE DLE SITA’

Direttore M° Ettore Galvani

Riparte quest’anno la rassegna di concerti Dopocena in Corale, per il nostro primo appuntamento abbiamo l’onore di avere invitato il Presidente Nazionale di Feniarco, il maestro Ettore Galvani, non solo perché ha un buon coro e per la sua rilevanza come indiscusso etnomusicologo, ma anche e soprattutto perché crediamo molto nell'Associazionismo. La Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali riunisce moltissimi cori, e noi ne facciamo parte da tempo immemorabile. Quindi il messaggio che vogliamo mandare, oltre agli altri, è anche che UNITI SI VINCE!



CORO DI CARIGNANO

Coro a voci pari maschili fondato nel 1981 come “Corale Carignanese”, incontra nel 1986 l’attuale Maestro, Ettore Galvani, e sceglie di diventare un coro che canta e ricerca la tradizione popolare, concentrandosi dapprima sull’area piemontese per poi aprirsi al panorama romanzo e italiano, in un arco temporale che dal medioevo si congiunge agli anni ’50 del Novecento. Un coro che incide e che scrive: 6 monografie tematiche (“Canti popolari piemontesi. Dal Piemonte all’Europa”) con un’ulteriore pubblicazione in arrivo, una VHS e 14 fra MC e CD, tutti contenenti brani inediti o armonizzati dal Maestro su misura per il coro. Ultime fatiche in linea cronologica la collana discografica di concerti incisi live senza interventi di postproduzione (“Impressionismo corale”), un nuovo filone di ricerca (“Turin e le bele sità”) e il primo album su supporto USB, “Quaranta anni di canto”, uscito in occasione del Quarantennale di Fondazione (1981-2021).

Amore, morte, fede, quotidianità, ballate e cantari epico lirici, guerra, lavoro: il canto popolare canta la vita.

Ridare vita al canto popolare, di ogni epoca, di ogni luogo, significa per noi ridare vita a voci lontane che hanno vissuto come noi.

È la nostra ragione di canto, di essere coro.



PROGRAMMA DEL CONCERTO



Bel Carlevé

Margaritin

Fior di tomba

L’assedio di Verrua

Ij Bersajé

La tradotta

Oh Rosìn

Serenata

Sch’eu t’am

El bel bové

Domanda Indiscreta

Cantafavola