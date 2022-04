Gli appuntamenti per la Festa della Liberazione a Borgo San Dalmazzo

Il cippo partigiano in via Valdieri a Borgo San Dalmazzo

Sono tanti gli eventi organizzati a Borgo san Dalmazzo per la Festa della Liberazione

Venerdì 22 aprile alle 21 si terrà uno spettacolo teatrale all'Auditorium civico: “Adriana Filippi, reporter di guerra” con Elisa Dani, Carlo Chirio, Francesca Reinero e Rosanna Marro. Ingresso gratuito.

Sabato 23 aprile dalle 15 alle 18, l'Anpi Borgo e Valli invita i cittadini a portare un fiore rosso al cippo della rotonda in via Valdieri. La sera ci sarà invece una fiaccolata sui sentieri partigiani di Sant'Antonio Aradolo con ritrovo dalla chiesa alle ore 21. Prima della partenza ci sarà un intervento di Gigi Garelli, direttore dell'Istituto storico della Resistenza; al termine l'esibizione del Coro Polifonico di Monserrato.

Lunedì 25 aprile alle 8.45 l'adunanza alla rotonda di via Valdieri con tutti i sindaci delle Valli. Alle 9.30 ritrovo in Largo Argentera per il corteo. Alle 10 in piazza Liberazione discorso del sindaco Beretta e celebrazione della Festa della Liberazione. Alle 11 la messa al cimitero con la deposizione della corona di alloro presso il sacrario partigiano.

Inoltre sono previste delle aperture straordinarie di MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah in Europa che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo. L’allestimento proporrà la visita guidata lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione. Tre i turni giornalieri, la mattina alle ore 10.30, il pomeriggio alle ore 14.30 e 16.30. La visita guidata ha una durata di circa 90 minuti a cui si deve aggiungere il tempo di fruizione libera che il visitatore vorrà dedicare all’allestimento. I posti sono limitati, consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (tel. +39 0171 266 080) o via e-mail all’indirizzo: info@memo4345.it. Scopri di più nella sezione visite guidate.