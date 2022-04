Il duo Bragal per "Intorno alla Chitarra", la rassegna albese giunta alla 15^ edizione

La rassegna Intorno alla Chitarra presenta il Duo Bragal: Madalina Smocov al flauto e Roxana Morcosanu alla chitarra.

Venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21, nel coro ligneo della Chiesa della Maddalena di Alba, illuminato da luci soffuse e d’atmosfera.

Con la direzione artistica del maestro Ignazio Viola e in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Istituto Musicale, il Comune di Alba ed il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

Aprirà il concerto Marlon Adriano, allievo della classe di chitarra del Maestro Viola al Civico Istituto Musicale di Alba.

Ingresso € 5 (tessera associativa). Ingresso gratuito per i minorenni.

DUO BRAGAL Madalina Smocov e Roxana Morcosanu, entrambe diplomate all’Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, hanno acquisito la loro individuale esperienza musicale e professionale seguendo corsi e masterclass con celebri musicisti come Marco Caiazza, Frédéric Zigante, Lucia Pizzutel, Sebastian Jacot, Davide Formisano, Patrick Gallois. Nel 2018 hanno frequentato il corso di specializzazione in musica da camera, con il SOLO DUO - Lorenzo Micheli & Matteo Mela, al Conservatorio della Valle d’Aosta. Il duo ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, vincendo numerosi premi, tra quali ricordiamo: 1° premio al Concorso Nazionale "Città di Voghera" 2015 (PV); 1° premio al Concorso Chitarristico Internazionale “Città di Favria” 2017 (TO); 1° premio al Concorso Nazionale di Chitarra ”Sac. M° G. Ansaldi” di Roburent (CN); In seguito al successo del loro debutto, avvenuto a Torino nel 2013, si sono cimentate nell'approfondimento del repertorio classico e moderno esibendosi in concerto per importanti stagioni musicali italiane ed europee come: “Aurore Musicali”, “Festival Chitarristico Internazionale Six Ways”, “Corde Pizzicate”, “La Magia del Borgo ”, “Musique&vie”, “Lyceum Club International Switzerland”, “JRC - Commissione Europea”; di particolare rilievo l’esibizione del 2017 nella sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, presso il Senato della Repubblica. Le musiciste, parallelamente all’attività col duo, svolgono una propria carriera solistica e cameristica.

I prossimi appuntamenti saranno: 6 maggio Pietro Locatto, 13 maggio Schubert Ensemble.