Massimo Contati in "Ti racconto una magia" a Dronero

Sabato 7 maggio appuntamento con la comicità e la magia di Massimo Contati per la rassegna Sim Sala Blink organizzata da Blink Circolo Magico. Direttamente da "Italia's got talent", "Zelig", "Tu Si Que Vales" e molte altre trasmissioni televisive, salirà sul palco dell’Iris di Dronero il re dei cialtroni, il mago che cura il magone. Uno spettacolo di pura adrenalina comica in cui battute, magie, gag, improvvisazioni e tante, tante risate terranno attaccati alla poltrona grandi e piccini.

Il suo è un monologo classico, infarcito di battute sempre nuove sul quotidiano male di vivere. Una litigata con la fidanzata, un problema sul lavoro o un “due di picche” diventano più leggeri se passati al setaccio della comicità, il tutto in un mix unico e divertente tra magia e illusionismo. Un personaggio dal scenico nel sangue che abbatte gli schemi, trascinando il surrealismo e la follia nel mondo della magia. Nato a Milano, ma residente nel varesotto, Massimo Contati ha cominciato ad esibirsi 15 anni fa in un villaggio turistico di un’isola greca. Poi, all’Arlecchino, storico locale del duo comico Fichi d’India e poi al Caffè Teatro e in molte convention private e aziendali. Da allora non si è più fermato e tra le numerose trasmissioni televisive, nel 2020 è stato ospite fisso in diverse puntate di Tu si Que Vales.

“Ti racconto una magia” è lo spettacolo proposto per il pubblico di Blink Circolo Magico con la straordinaria partecipazione di Ale Bellotto, giovane assistente e promettente illusionista. Patrocinato dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è il quarto spettacolo proposto dalla partecipatissima rassegna di Blink Circolo Magico.

Ingresso unico 10 euro. Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Al teatro sarà possibile accedere secondo le recenti disposizioni COVID-19.