Nonetto Krommer in concerto in sala San Giovanni a Cuneo

Domenica 24 aprile alle 16 in sala San Giovanni a Cuneo si terrà il concerto del nonetto “Krommer”. Si esibiranno Ubaldo Rosso al flauto, Amanda Coggiolo e Cristina Triolo agli oboi, Paolo Montagna e Andrea Sarotto ai clarinetti, Bruno Giudice e Paola Sales ai fagotti,

Florin Bodnarescul e Gaspare Balconi ai corni.

In occasione del centenario di Beppe Fenoglio, Chiara Giordanango e Claudia Ferrari leggeranno alcuni brani dell’autore.

La formazione cameristica Nonetto Krommer nasce nel 2014, dalla fortunata unione di nove musicisti impegnati, da anni, sulla scena classica italiana e non solo, con la precisa intenzione di proporre al pubblico brani tratti dal repertorio lirico-sinfonico del periodo classico - romantico. I componenti della formazione, provenienti dal territorio, vantano collaborazioni con le più prestigiose orchestre e formazioni cameristiche regionali e nazionali presenti nell'attuale panorama italiano.

Antenati delle moderne bande, sorte al seguito della Rivoluzione francese, i piccoli gruppi di strumenti a fiato, designati con il termine tedesco di Harmoniemusik, svolgevano un ruolo determinante per la musica destinata all’intrattenimento outdoor, nei giardini o nei caffè, nelle piazze o per le vie di borghi e città. Il loro repertorio comprendeva musiche originali (Divertimenti, Serenate, Cassazioni di classica memoria) ma potevano pure proporre i temi dell’opera alla moda trascritti e variati per il nuovo organico.

Memore di questo retroterra divulgativo, nonché di una moderna reinterpretazione dell’ensemble di fiati, intesa piuttosto alla valorizzazione delle qualità solistiche e d’assieme dei suoi componenti, la formazione cameristica Nonetto Krommer rivisita proprio il variopinto mondo delle serenate nonché dell’opera fuori dal teatro.

Promossa dal Comune di Cuneo e da Soroptimist International, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in rete con Amici della Musica e Incontri d’Autore, con il contributo del Mibac, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

Info e prenotazione biglietti: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it

All’ingresso occorrerà esibire il green pass, indossare la mascherina ffp2 ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.