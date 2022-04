Dopo due anni di stop forzato a causa della situazione pandemica scatenata dal Covid, torna la manifestazione “Cuneo in fiore e biofotovoltaico”, una kermesse che in questi anni si è ritagliata il ruolo di momento sentito e partecipato per dare il via alla primavera, in Cuneo e dintorni.

Un momento di festa e un’occasione commerciale caratterizzata dai colori dei fiori e della natura e insieme con la forza delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. E proprio un tema come quello dell’energia “verde” rappresenta quest’anno un elemento di attualità, anche per la situazione generata dalle tensioni internazionali.

Per questo viene evidenzia come simbolo dell’evento un fiore realizzato con pannelli fotovoltaici, che viene posto al centro di piazza Galimberti a testimoniare questo impegno per il presente e anche per il futuro, dei singoli e di tutti.

L’appuntamento è per domenica 24 aprile nel salotto e nel cuore della città, con bancarelle in corso Nizza, via Roma e piazza Galimberti.

Si tratta della decima edizione (quella del 2019 fu la nona) di questa manifestazione dedicata all’ortoflorovivaismo e alle produzioni di qualità, nell’impegno degli organizzatori per mettere insieme alcuni tra i migliori operatori, del territorio e non solo.

Si potranno quindi trovare banchi di fiori, bulbi e piantini, accanto a prodotti tipici, biologici e a chilometri zero. E ancora artigianato artistico, attrezzature per floricoltura e orticoltura, impianti e autoveicoli a energia alternativa.

Questi ultimi si distinguono per le motorizzazioni alimentate con energia elettrica oppure con formule ibride che conciliano motore termico e motore elettrico per far risparmiare sui costi di esercizio. Non solo veicoli, comunque, ma anche impianti per uso domestico e professionale, per avere una risposta “verde” a chi chiede energia. In via Roma gli hobbisti ed i creativi di ogni genere allieteranno il percorso dei visitatori.

Tanto verde, tantissimi colori, un’ampia gamma di gusto e il meglio della tecnologia: per domenica 24 aprile, il mix cuneese è questo.

Quest’anno più che mai, l’invito alla kermesse “Cuneo in fiore 2022” è per tutte le persone che vogliono trascorrere una giornata un po’ diversa dal solito, in visita nella città, non solo gli spazi della kermesse ma anche altri, nel capoluogo della Granda. La manifestazione conferma la propria volontà di distinguersi per lo spazio riservato all’ortoflorovivaismo e alle bancarelle di qualità.

Con il ritorno della primavera, infatti, si risvegliano anche tanti “pollici verdi” e c’è voglia di dare verde e colore alla casa, magari al giardino. Ecco allora che l’offerta di fiori e di verde si fa più interessante, e anche di attrezzature e materiale per il giardinaggio o per la cura dell’orto.

Per questo i promotori della manifestazione, con l’orgoglio per l’apprezzamento e il successo che l’evento ha ottenuto negli anni scorsi, portano avanti l’impegno di dare al capoluogo una kermesse in linea con la caratterizzazione tipica della nostra provincia, che è fortemente agricola, valorizzando tutto il mondo collegato per quanto riguarda la produzione e il commercio.

Per l’evento, accanto agli operatori del settore Mercà Coni, Coltivatori Diretti Mercato di Campagna Amica, ci sono patrocini e riferimenti istituzionali importanti come il ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, la Regione, la Provincia e il Comune.