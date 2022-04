Cuneo verso le elezioni, Civallero e Beretta i nomi sul tavolo del centrodestra

A Cuneo è corsa contro il tempo da parte del centrodestra per arrivare ad individuare il candidato sindaco da contrapporre a Patrizia Manassero, indicata dalla maggioranza uscente.

Bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno prima che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia formalizzino la candidatura del loro alfiere alle comunali del 12 giugno.

La rosa dei nomi sul tavolo si è ristretta a due soli petali: Franco Civallero e Gian Paolo Beretta, con l’ago della bilancia che, in questo momento, pende maggiormente a favore del primo.

Civallero, ex dirigente industriale, imprenditore, presidente del circolo “L Caprissi” e del Lions Club , pare infatti avere maggiori chances rispetto al sindaco uscente di Borgo San Dalmazzo.

Beretta, vicino ad Azione, il partito di Calenda-Costa, sconta il fatto di essere un “papa straniero” ma, soprattutto, di non avere il consenso unanime dei tre partiti del centrodestra.

È pur vero che chi aveva pensato a lui lo aveva fatto per colpire al cuore “Centro per Cuneo”, dove i malumori, dopo l’investitura di Manassero a scapito di Luca Serale, serpeggiano, tuttavia il “cambio di troppe casacche” non lo rende affidabile a tutte le componenti della coalizione.

Ragion per cui, quando mancano una ventina di giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, il borsino elettorale del centrodestra indica in ascesa il nome di Civallero e in frenata quello di Beretta.

Civallero non ha nel suo cursus honorum esperienze politico-amministrative, se non una candidatura a consigliere comunale, a metà degli anni ’90, nella coalizione di centrodestra allora capeggiata da Giovanni Cerutti e generiche simpatie liberali.

In compenso i suoi trascorsi da dirigente industriale e il suo ruolo nei due circoli cittadini certificano il suo essere “homo novus” rispetto agli establishment partitici cittadini e, come tale, uomo di sintesi rispetto alle tre anime del centrodestra.

Beretta non è escluso totalmente dai giochi, ma la sua vicinanza ad Enrico Costa pare sia stato uno dei motivi del veto posto nei suoi confronti da Fratelli d’Italia e difficilmente superabile.

La scelta dovrebbe avvenire entro fine settimana o, al più tardi, all’indomani delle festa della Liberazione.