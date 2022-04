In primavera cresce la voglia di fare rigeneranti passeggiate: accompagnate i nostri ospiti!

Oggi Il Rifugio di Fido a Pollenzo - LIDA sezione Alba Bra vi presenta Mello e Spillo.



Mello ha occhi color miele, il tipico carattere da segugio, sempre in movimento e con tanta voglia di correre, giovane, ha poco più di un anno di età, è in cerca di qualcuno che riesca a portarlo con sè nelle passeggiate e che possa offrire la giusta libertà che ora in Rifugio non può avere.



Spillo è un cucciolo di 8 mesi, nella foto era a passeggio con la nostra volontaria Margherita, è in cerca di una famiglia e di una casa che lo accolga come membro della famiglia.



La bella stagione è arrivata anche per i nostri ospiti a 4 zampe: stiamo cercando volontari che ci aiutino ad accompagnare i nostri cani in passeggiate ricreative, fatevi avanti numerosi!



Per visite e adozioni il Rifugio di Fido a Pollenzo è aperto al pomeriggio dal lunedì al sabato, dalle 14:30 alle 17.30

Via Langhe, 23 Fraz. Pollenzo Zona Industriale Bra

Tel. 366 2340946

Pagina Facebook: @fidocercafido