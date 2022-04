A Saluzzo Start parte con l'Artigianato: tante adesioni, sorprese e voglia di raccontarsi

Parte Start, rassegna che legherà dal 22 aprile al 12 giugno Antiquariato, Artigianato e Arte Contemporanea, le anime culturali di Saluzzo, in un ricco e articolato programma, fatto di percorsi consolidati e sorprese.

La prima settimana, con il taglio del nastro venerdì, porta alla ribalta l’artigianato e la voglia evidente di ripartenza e di raccontarsi al pubblico, sul tema della sesta edizione della rassegna “Ri-abitare tempo | spazio | arte" in dialogo tra la tradizione artigianale del territorio e il contemporaneo.

Sono alti i numeri delle adesioni alla 84^ edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato (dal 22 aprile all’8 maggio) con quasi cinquanta artigiani e ditte presenti a Casa Cavassa (la “Casa dell'Artigianato"), il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e l’ex Convento delle Orsoline.

Ma la loro storia, esperienza e manufatti saranno visitabili anche nel sito di START, nello spazio dedicato on line che mette in primo piano il loro lavoro e offre la possibilità di entrare in contatto con buyer di settore. Una realizzazione degli studenti del corso di Tecnico Video Apm.

La voglia di confronto del settore si manifesta modo particolare quest’anno in una serie di interessanti incontri sul tema dell’artigianato, in tavole rotonde e workshop: dalle tecniche di costruzione di muretti a secco, al confronto fra operatori della produzione di lana ovina e pastori del territorio, per immaginare insieme un percorso che porti alla valorizzazione di questo materiale, alimentando una filiera locale e circolare.

Tantissimi poi i laboratori creativi per adulti e bambini, in particolar modo quelli sul feltro e per la valorizzazione dell’arte del filare a mano con il sostegno a donne e famiglie immigrate.

Start vuole dare anche visibilità alla formazione professionale svolta all’interno del carcere “Rodolfo Morandi” di Saluzzo con uno spazio dedicato.

Infine, ritorna l’opera “partecipata”, una sorpresa ideata da Casa di Carità, tutta da scoprire.

Mercoledì 27 aprile 6 gruppi di 24 studenti giovani promesse del design con 6 docenti e 3 architetti si sfideranno in un laboratorio di tre giorni all’APM. Nello stesso giorno si apre la Mostra collaterale dell’Artigianato “Mutazioni” come diverse declinazioni della sedia Luigi XV. Sempre negli spazi de Il Quartiere, infine, tre giorni di sfida con gli studenti tra design e costruzione, progettazione e realizzazione, pensando al territorio e al commercio diffuso. Una proposta del Distretto del Commercio Terre del Monviso in collaborazione con il Liceo Soleri Bertoni e l’Istituto Denina e liceo Bodoni.

Nell’ambito di Start a cura della fondazione Igav - Istituto Garuzzo per le Arti Visive è visitabile alla Castiglia la mostra “Dall’Ucraina: in fuga” che racconta il dramma e l’attualità della guerra con le fotografie del reportage di Salvatore Laporta “La casa nella valigia”. Alla tragedia dei profughi si unisce la testimonianza attraverso il video del lavoro della fotografa Sophie Anne Herin dal titolo “Viktoria” datato 2014, l’anno in cui il conflitto cominciò.

La rassegna è organizzata da Fondazione Bertoni e Comune di Saluzzo con la direzione artistica che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, direttore artistico di ArtVerona.

La rassegna è organizzata da Fondazione Bertoni e Comune di Saluzzo con la direzione artistica che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, direttore artistico di ArtVerona.

Il programma del primo fine settimana

Venerdì 22 aprile a partire dalle 18.15 via San Giovanni - Casa Cavassa & Le Orsoline - Saluzzo. Inaugurazione di Start 2022 - Start/Artigianato.

Dal 23 aprile all’1 maggio al Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo Start/Artigianato- 84^ Mostra Nazionale dell’Artigianato dedicata agli artigiani e alle ditte di territorio. Orari: domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

START/ARTIGIANATO. Le botteghe degli Artigiani. L’ex Convento delle Orsoline diventa contenitore di laboratori e artigianalità. Un antico passaggio sotterraneo porterà ad un giardino dove fare pausa tra una visita e l’altra.

In via Salita al Castello 8: ci sarà Casa Start, punto informativo e laboratori artigianali.

In piazza San Bernardo - Il giardino di Solaria opere nei giorni sabato 23 e 30 aprile - dalle 14 alle 18. domenica 24 aprile, lunedì 25 aprile, domenica 1 maggio - dalle 10 alle 19.

Giochi d'inchiostro sabato e domenica pomeriggio nei luoghi di START Laboratorio estemporaneo di stampa artigianale rivolto ad adulti, ragazzi e bambini Dove e quando: 23 e 24 aprile 2022 - Salita al Castello 30 aprile e 1 maggio - Il Quartiere, Piazza Montebello 1. Offerta libera

Venerdì 22 aprile a partire dalle 17 e a seguire per 200 ore Il Quartiere, Piazza Montebello 1 Dj Faber World Record Attack Ri-abitare le antiche scuderie con una sfida in musica lunga 200 ore - l’inaugurazione di START si fa “disco” Start/Off

Sabato 23 aprile Tutto il mattino Castellar Ciapu Day - una giornata dedicata a Castellar in preparazione de GLI SPAVENTAPASSERI. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare Info - Municipio tel.: 0175211400 - Osteria del Borgo tel.: 3405212883

Start/Artigianato - Le Tavole Rotonde

Sabato 23 aprile ore 9.30 Antico Palazzo Comunale ( Salita al Castello) Legno e Modularità - Dall'artigianato all'edilizia, a cura del Polo del Legno Monviso. Nel corso della mattinata si presentano diverse realtà sia in ambito produttivo che dimostrativo. Il filo conduttore è l'utilizzo del legno con approccio modulare. A seguire aperitivo artigiano.

Start/Artigianato - Laboratori Casa Start / Info point città alta - Via Salita al Castello 8

I WORKSHOP DELL’ARTIGIANATO

Domenica 24 aprile ore 11 - Intreccio di Vimini, con Cesteria Bonelli (10€) ore 16 - Macramè, con Associazione Penelope (5€) Lunedì 25 aprile ore 11 - Sassofa, laboratorio di feltro con Romina Dogliani (15€) ore 16 - Macramè, con Associazione Penelope (5€) Domenica 1 maggio ore 11 - Cianotipia, con A fish on a cloud (10€) ore 16 - Macramè, con Associazione Penelope (5€) 23/24/25 aprile tutto il giorno - ENTE SCUOLA PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE - laboratorio decorazioni, mosaico, murature (per i partecipanti al corso). Prenotazione consigliata, massimo 10 persone, ulteriori informazioni su www.startsaluzzo.it

Domenica 24 aprile a Saluzzo si corre "LA MEZZA MARATONA DEL MARCHESATO" Partenza alle 9.30 a Saluzzo, percorso che tocca Manta - Verzuolo - Lagnasco. Tutti gli atleti saranno invitati a correre tra i frutteti e a seguire a vivere la Saluzzo Alta artigianale e turistica

Domenica 24 aprile ore 15,30 e ore 17,30 Resistenza nel saluzzese. In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, visite guidate in Castiglia all’interno del museo della Memoria Carceraria con un percorso di visita di forte impatto emotivo Costo: 8 euro a partecipante, under 10 gratuito. La prenotazione è obbligatoria : musa@itur.it / Tel 800 942241 - 0175 240006.