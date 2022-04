Due nuove cittadine italiane conferite a Moretta

Sono due le cittadinanze italiane conferite nelle ultime settimane a Moretta. Mercoledì scorso ad ottenere la cittadinanza è stata la cittadina di origine moldava Iulia Crucean. Poche settimane fa a diventare italiana era stata Prendvere Kola, classe 1987, di origini albanesi.

Entrambe risiedono in Italia, e a Moretta, da oltre quindici anni.

«Si tratta sempre di un momento toccante – riferisce il sindaco Gatti – perché quando si conferisce la cittadinanza si legge negli occhi di chi la riceve l’emozione per un provvedimento atteso da tanti anni. Particolarmente sentito è stato il conferimento alla signora Iulia, che è stata accompagnata in municipio dall’intera famiglia e dagli amici. Hanno vissuto il momento come un giorno di vera festa». Ad entrambe, oltre ai complimenti del sindaco è andato un mazzo di fiori.