"I nostri 25 aprile": mostra di manifesti a Verzuolo, per raccontare la Liberazione celebrata in paese

Il 22 aprile a palazzo Drago a Verzuolo si inaugura la mostra “I nostri 25 aprile”. È una raccolta di manifesti e locandine che rendono bene l’idea di come Verzuolo abbia sempre celebrato la festa della liberazione con manifestazioni partecipate e di volta in volta innovative.

L’evento più remoto documentato è quello di domenica 27 aprile 1947 in cui le Sezioni Anpi di Saluzzo e di Verzuolo indicono il 1° convegno partigiano davanti alla Casa del popolo (già Casa del fascio, odierna caserma dei carabinieri), per incamminarsi verso mezzogiorno alla volta del villino Fornero sulla via vecchia Manta -Saluzzo, dove si consumerà il pranzo al sacco.

Fra i manifesti successivi spicca quello del 1964. Nella primavera dell’anno precedente l’Amministrazione provinciale in vista del ventennale della liberazione aveva costituito un Comitato esecutivo, che programmò un ciclo di manifestazioni, le quali partivano dal 28 luglio 1963 con la rievocazione del discorso del 26 di Duccio Galimberti e la presentazione dei bozzetti degli artisti partecipanti al concorso per il monumento alla resistenza bandito a Cuneo, arrivando al 25 aprile del 1965 con la previsione di un raduno nazionale e l’inaugurazione del monumento stesso. Gli eventi erano distribuiti su tutto il territorio, escludendo la contemporaneità di manifestazioni anche a molti km di distanza, così che delegazioni dei vari comuni e relativi comitati potessero spostarsi di volta in volta sul luogo prescelto.

Così il 25 aprile 1964, un sabato, vide concludersi nel capoluogo in mattinata le giornate della Resistenza europea e della città martiri e la commemorazione di Ettore Rosa da parte del sen. Emilio Lussu, nel pomeriggio a Boves Umberto Terracini, presidente dell’ANPPIA, inaugurò il monumento ai partigiani, all’imbrunire, dopo aver scoperto sul “paschero” di Verzuolo una fontana simbolo della congiunzione fra le tre valli partigiane del saluzzese, partì una folta fiaccolata (quella da Cuneo a Dronero si era svolta la sera prima, motorizzata) con orazione finale di Franco Antonicelli, già presidente del CLN regionale. Al mattino della domenica le delegazioni delle cinque brigate che operarono fra valle Varaita, Bronda e Po-Infernotto (15a e 181a Garibaldi, la “R. Besana” e la “Saluzzo” dei GL, la 13a Matteotti) salgono a Venasca e al ponte di val Curta, dove parla Pompeo Colajanni, “Barbato” . Nel pomeriggio ci si sposta a Barge. La città di Saluzzo rinuncia quell’anno a tenere una manifestazione che vada oltre la deposizione delle corone alle lapidi dei caduti. Si organizzeranno dei pullman per portare le persone a Verzuolo. A Saluzzo toccherà un convegno di livello provinciale, se non nazionale, il 5-6 settembre con le “giornate del deportato”.

I manifesti più colorati e ricchi di appuntamenti sono quelli degli anni ’70. Anche per affrontare le sfide del terrorismo che in quegli anni insanguina l’Italia, a Verzuolo si costituisce un Comitato antifascista di cui fanno parte le forze politiche presenti nel comune, Dc, Psi, Pci, Psdi, Psiup, poi Pdup, i Consigli di fabbrica Burgo e Burgo Scott, i sindacati. Il Comitato si mobilita davanti agli attentati, organizza manifestazioni per la pace in Vietnam, contro il colpo di Stato in Cile, concerti e mostre. Nei decenni successivi, venuti meno i partiti protagonisti della resistenza (la riforma elettorale che ha cancellato il sistema proporzionale nei comuni sotto i 15 mila abitanti è stata esiziale per la vita democratica e la partecipazione popolare in centri un tempo vivacissimi come Verzuolo), l’organizzazione della festa del 25 aprile è ricaduta sulle spalle dell’Anpi locale e del Comune, che, pur con l’alternarsi delle liste, ha mantenuto fede agli ideali dell’immediato dopoguerra. La sequenza dei manifesti dà conto dei comizi, degli eventi musicali e sportivi, escursioni sui luoghi della resistenza, delle mostre organizzate fino a tre anni fa. Dal 2003 i manifesti sono opera del grafico Enrico Peirano (nipote di King) e rappresentano un momento significativo del paese o della sezione (morte di “Edelweiss”, proiezione “Neve rosso sangue”). I due anni della pandemia e del lock down non hanno comunque fermato l’Anpi di Verzuolo-Valle Varaita: al corteo e alla fiaccolata ha sostituito piccoli, brevi presidi di poche persone davanti ai principali cippi che ricordano i caduti per la libertà. Ora, contenuta se non debellata l’epidemia del Covid, si torna a manifestare en plein air e con più determinazione di prima: gli eventi drammatici della guerra a poche migliaia di chilometri di distanza richiedono un rinnovato impegno per la pace e la libertà dei popoli.