In mostra a Verzuolo i "lavoretti di pace" dei bambini delle scuole del territorio

VERZUOLO : Palazzo Drago

UN MESSAGGIO DI PACE GIUNGE DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DI VERZUOLO e LAGNASCO su un progetto didattico dell’ANPI di Verzuolo in collaborazione con il comune e l’istituto comprensivo di Verzuolo.

Un no alla guerra FORTE E CHIARO proviene dai 450 bambini e ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto comprensivo di Verzuolo. La loro voce vuole farsi sentire dai potenti della terra, perché lavorino per salvaguardare un futuro di pace e la vita di migliaia di bambini vittime innocenti della violenza delle bombe, dell’odio, dell’abbandono e della paura che distrugge ogni certezza e sicurezza.

Molte classi delle scuole primarie di Verzuolo, Falicetto, Villanovetta e Lagnasco oltre alle scuole dell’infanzia del territorio infatti hanno aderito prontamente al progetto didattico predisposto dall’ANPI di Verzuolo-Valle Varaita “UN MESSAGGIO DI PACE AI POTENTI DELLA TERRA”

Ci dice Anna Bonetto referente per L’anpi del progetto: ”I ragazzi ed i bambini hanno lavorato con le loro insegnanti riflettendo sul significato terribile della guerra, sul fatto e sulla necessità di fare tutto ciò che è possibile per giungere alla pace: con fantasia e creatività hanno preparato dei video, delle installazioni, dei cartelloni con disegni e poesie, dei materiali per raccogliere fondi per i bambini ucraini vittime innocenti della guerra”.

Tutti questi materiali didattici saranno oggetto di una mostra che sarà allestita a Verzuolo a palazzo Drago nella sala Arroyto e in spazi limitrofi nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile.

Durante l’evento si raccoglieranno dei fondi che verranno devoluti per i bambini dell’Ucraina tramite SAVE THE CHILDREN.

L’inaugurazione avverrà VENERDI’ 22 APRILE 2022 ALLE ORE 16 alla presenza dei sindaci di Lagnasco e Verzuolo, ai dirigenti dell’ANPI, alla dirigenza scolastica ed alle delegazioni delle scuole e a rappresentanti politici della provincia .

La mostra resterà aperta dal 22-04 fino al 30 aprile 2022 con i seguenti orari: tutte le mattine dalle ore 9 alle 12 e martedì 26 aprile ore 14,30 – 16,30.