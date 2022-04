Manta, rimpasto in Giunta: Stefania Lasagno sostituirà Stefania Arnolfo

Decorsi quasi tre anni dall’inizio della legislatura, nel Consiglio comunale del 14 Aprile il Sindaco di Manta Paolo Vulcano comunica l’ingresso in Giunta dell’architetto Stefania Lasagno: subentrerà nell’incarico a Stefania Arnolfo, che ha presentato nei giorni scorsi le dimissioni da assessore, di concerto con il Sindaco e tutto il gruppo R.N.T. a causa di questioni familiari.

L’avvocato Arnolfo continuerà a sedere tra i banchi della maggioranza come consigliere. Stefania Lasagno, laureata in architettura, è alla prima esperienza in amministrazione e conserverà le deleghe a Politiche sociali, Pari opportunità, Rapporti con la residenza "Maero" alle quali si aggiungerà la delega ai Lavori pubblici.

“Ringrazio Stefania Arnolfo per il grande supporto che ha saputo dare alla Giunta in questi anni con le sue competenze e capacità. Porteremo avanti con la Giunta i progetti da lei iniziati, sicuri del fatto che continuerà a essere una colonna portante per tutto il gruppo” - dichiara il sindaco Paolo Vulcano.



L’assessore uscente Stefania Arnolfo dichiara: “Due settimane fa, in accordo con il Sindaco Paolo Vulcano ed il gruppo di maggioranza, ho rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore per motivi legati al mio nuovo ruolo di mamma, mantenendo tuttavia il mio impegno come consigliere comunale. Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami e la squadra per tutto l’apporto che mi è stato dato in questi anni che sono stati per me un’importante esperienza di vita e di crescita personale, nonostante la pandemia ci abbia messo a dura prova. In questi anni ho davvero capito l’importanza di lavorare in gruppo, della condivisione delle idee, dell’apporto che ognuno può dare con le proprie forze per migliorare la nostra comunità. Faccio i migliori auguri al nuovo assessore, l’amica Stefania Lasagno, alla quale darò tutto il mio appoggio.”

Il neo assessore Stefania Lasagno aggiunge: ”Ringrazio il Sindaco e tutto il gruppo R.N.T. per la fiducia riposta nella mia persona. Mi metto a disposizione della comunità mantese per proseguire insieme i progetti e le iniziative promossi dall’Amministrazione e da Stefania Arnolfo in questi anni.”