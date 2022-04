Saluzzo, il Premio Lia Trucco a promettenti giovani chitarristi

Tre giorni densi di emozione e bellezza. Questo è stato, in sintesi, il Premio Lia Trucco - Stare insieme con la Musica 2022, ritornato di nuovo a Saluzzo dopo alcuni anni a Savigliano e la pausa Covid nel 2021.

“Abbiamo riportato Lia a casa, grazie al grandissimo sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, e ne siamo felicissimi!” dicono i genitori di Lia, Enzo Paolo Trucco e Cilla Burzio, tra i fondatori dell’associazione Lia Trucco Sempre in Orchestra con Te.

L’evento, durato 3 giorni, ha visto la partecipazione ai laboratori di orchestra di chitarre e ai concorsi per l’assegnazione delle borse di studio e della “Chitarra per Lia” di 21 ragazzi provenienti dal torinese e dalla Valle d'Aosta.

“I ragazzi sono stati meravigliosi, collaborativi e allegri. Hanno lavorato seriamente e il risultato si è visto: hanno fatto un concerto finale di altissima qualità!” dicono sempre gli organizzatori.

Novità assoluta di quest’anno è stato il Concorso Junior che ha visto la partecipazione di 17 ragazzi delle scuole medie, divisi in due categorie: sono stati assegnati due primi premi per entrambe le categorie: Caterina Garassino e Penelope Manera per la categoria A (1^ media Rosa Bianca di Saluzzo) e Dalmasso Sofia (media Rosa Bianca di Saluzzo), e Scappazzoni Viola (scuola media per la categoria B (2^ e 3^ media).

I due primi premi assoluti (Penelope Manera e Scappazzoni Viola) hanno aperto il concerto di chiusura di sabato 16 aprile e potranno, se lo vorranno, partecipare gratuitamente alla prossima edizione del Premio Lia Trucco – Stare insieme con la Musica 2023.

“Ci sembra un bel modo di invogliare i giovani chitarristi allo studio della musica e dello strumento”.

I vincitori del Concorso Lia Trucco, le cui audizioni si sono tenute venerdì sera 15 aprile, sono: Airola Sciot Gaia 1° premio assoluto per la categoria A (1^ e 2^ liceo) allieva del Liceo Musicale “Cavour” di Torino) e Chiara Angelini 1° premio assoluto per la categoria B (dalla 3^ alla 5^ liceo) anch’essa allieva del Liceo Musicale “Cavour” di Torino.

La proclamazione dei vincitori è avvenuta sabato alle 11 da parte della Giuria, composta dai maestri Emanuele Segre (Presidente),



Il Premio Lia Trucco (utilizzo della chitarra “per Lia” del liutaio Fabio Zontini per un anno) è stato assegnato a Giordano Didio, anch’egli allievo del Liceo Musicale “Cavour” di Torino.

A differenza del Concorso Lia Trucco, la proclamazione del vincitore è stata fatta da Cilla, mamma di Lia, durante il concerto di chiusura. Giordano ha ricevuto la chitarra “per Lia” (di cui è stata allestita la mostra all’interno della chiesa) dalle mani di Elena Bongiovanni, vincitrice della precedente edizione 2019.

“E’ sempre emozionante questo momento” commenta Enzo Paolo. Dopo la proclamazione, anche il vincitore del Premio si è esibito come solista.

La Direzione Artistica è stata affidata al maestro Beniamino Trucco, fratello di Lia.

Ha diretto l’orchestra di chitarre del Premio Lia Trucco 2022 il maestro Roberto Galimberti, insegnante di violino al Liceo Musicale “Cavour di Torino. “Come Direttore Artistico ho voluto che ci fosse un violinista a dirigere i laboratori di orchestra finalizzati alla preparazione del Concerto di chiusura – spiega Beniamino Trucco – per consentire ai partecipanti di affrontare il repertorio d’assieme con un musicista che avesse un’effettiva esperienza professionale in questo campo.

Vogliamo, inoltre, ringraziare sentitamente: - la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, nelle persone di Marco Piccat, Michele Scanavino, Samuel Shahinaj, Anna Maria Parola, per il sostegno, l’accoglienza e il supporto nell’organizzazione della manifestazione; - la Città di Saluzzo per aver concesso il patrocinio e per l’attenzione con cui segue le nostre iniziative; - l’Hotel Griselda, nella persona di Danilo Rinaudo, per la splendida accoglienza che ha fatto sentire i nostri ragazzi a casa; la pizzeria Ca’ Noa, nelle persone di Franco e Cosimo, che ci hanno preparato pasti deliziosi, con grande attenzione alle esigenze di tutti; - i nostri sponsor Achillea e Cradel per le merende dei nostri ragazzi; - l’amico Doriano Mandrile per lo splendido servizio fotografico - gli associati e gli amici che hanno collaborato, in modi diversi, alla buona riuscita della manifestazione Arrivederci all’edizione Premio Lia Trucco – Stare Insieme con la Musica 2023!"