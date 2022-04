Verbali a Moretta sul corretto smaltimento dei rifiuti: "Azioni sbagliate hanno un costo per la comunità"

«Con l’impegno di tutti possiamo migliorare il nostro paese, e spendere meno». Gianni Gatti, sindaco di Moretta, torna ancora una volta sulla tematica dei rifiuti e della raccolta differenziata. Da qualche anno il paese, tra gli ultimi del consorzio Csea, è passato alla raccolta rifiuti porta a porta, abbandonando il sistema dei cassonetti. Il passaggio ha comportato un deciso aumento della percentuale di raccolta differenziata e conseguenti risparmi di gestione da parte del consorzio. L’andamento però, è fisiologicamente altalenante.

Spiega Gatti: «Anche se differenziare è ormai un’abitudine quotidiana, occorre mantenere alto il livello di attenzione, continuare a ricordare quanto sia importante produrre meno rifiuti e, soprattutto, incentivare il riciclo. Per questo con cadenza periodica la polizia municipale effettua monitoraggi e controlli per verificare il corretto smaltimento della spazzatura».

Nelle ultime settimane sono stati elevati alcuni verbali da parte della polizia locale. C’è chi mette i sacchi dell’immondizia in strada nei giorni sbagliati, chi non differenzia in modo corretto, chi butta materiali non consentiti nei cassonetti dell’umido e del vetro. «Tutte queste azioni sbagliate – continua il sindaco – hanno un costo non indifferente per la comunità, perché da un lato sottraggono materiale alla percentuale di raccolta differenziata e dall’altro costringono gli operatori di Csea ad un lavoro supplementare o allo scarto dell’intero quantitativo raccolto. Ci preme molto il rispetto dell’ambiente, così come vogliamo essere attenti alle spese dei cittadini. Perché pagare di più quando con un po’ di attenzione si possono contenere i costi? Per questo invito tutta la cittadinanza a continuare a porre attenzione ai piccoli gesti quotidiani».

Nei mesi scorsi il sindaco aveva anche programmato un messaggio di invito al rispetto dell’ambiente e al mantenimento di un paese pulito sul tabellone elettronico posto sotto il portico comunale.

I monitoraggi da parte della polizia municipale proseguiranno nelle prossime settimane e sono allo studio con Csea momenti informativi e azioni per incentivare e promuovere la raccolta differenziata.