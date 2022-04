Calcio Serie D: Fossano-Chieri si giocherà sabato pomeriggio

Si avvicina il weekend e con esso la giornata numero 34 sui campi del girone A di Serie D.

I punti in palio sono sempre più pesanti con Bra e Fossano in corsa per zona playoff e salvezza mentre pare ormai senza speranze il Saluzzo, ultimo in classifica e destinato alla retrocessione diretta.

All'orizzonte un nuovo tour de force visto che il turno successivo, il 35°, si giocherà mercoledì 27 aprile.

Per questo motivo sono diverse le società che hanno chiesto di anticipare la prossima partita a sabato 23 aprile.

Nel girone A sono due gli anticipi ufficializzati: Pont Donnaz-Asti e Fossano-Chieri. I blues scenderanno dunque in campo alle 15 di sabato.