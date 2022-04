Motori: Matteo Greco torna a Monza per la prima uscita del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022

Matteo Greco scenderà in pista il prossimo weekend sul circuito di Monza per il primo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022, un appuntamento molto atteso per il pilota di Alba che sarà all’esordio assoluto al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 gestita da Nova Race.

La stagione parte con un parterre di grande spessore, sia per numero che per livello, e questo aumenterà la difficoltà tecnica del campionato e di questa prima gara. Per Greco, che si alternerà al volante della GT3 giapponese con Francesco Guerra, si tratterà comunque di un gradito ritorno nel Tempio della Velocità, un tracciato dove ha raccolto alcune delle soddisfazioni più importanti della sua carriera.

Alla luce dell’importante numero di adesioni, il programma dividerà le qualifiche tra GT3 e GT Cup per consentire ai piloti di poter tentare il giro lanciato con meno vetture in pista e quindi con un minore rischio di vedere lo sforzo vanificato a causa del traffico.

Venerdì saranno in pista le due sessioni di prove libere, alle 11:55 ed alle 17:00, mentre sabato le GT3 disputeranno le qualifiche alle 10:55 (Q1) ed alle 11:45 (Q2). Gara uno scatterà sabato alle 18:05, gara due domenica alle 15:15.Teatro di questa attesa apertura saranno i 5.793 metri dell’Autodromo Nazionale, una pista senza pari in Italia sia per storia e tradizione che per le forti sollecitazioni che devono sostenere motore e freni. I lunghi rettilinei e le importanti staccate mettono a dura prova la meccanica delle vetture ed ai piloti è richiesta non solo abilità di guida ma anche sensibilità nella gestione del pacchetto tecnico, per non stressare più del dovuto le vetture.

Le due gare saranno visibili in streaming su www.acisport.it/CIGT, su www.motorsport.tv, sulle pagine Facebook @cigranturismo e @acisporttv oltre che su ACI Sport TV (Canale 228 SKY).

Matteo Greco: “Finalmente ci siamo! Dopo i test svolti proprio qui a Monza la scorsa settimana è arrivato il momento di confrontarci con i nostri avversari in pista. La categoria Pro-Am nella quale saremo impegnati è sempre per tradizione molto combattuta ed anche quest’anno annovera tra le proprie fila piloti di talento. Darò il mio massimo per adattarmi alla vettura il più velocemente possibile e per ritagliarmi un ruolo da protagonista”.