Volley maschile: Cuneo medaglia d’argento al “Cornacchia World Cup Under 19”

Importante esperienza per l’Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo allenata dai coach Salomone, Vergnaghi e Tassone che ha partecipato al più prestigioso torneo internazionale organizzato in Europa.

Giunto alla 40^ edizione, il “Cornacchia World Cup” è il famoso torneo internazionale di Pordenone, uno dei più antichi tornei di pallavolo al mondo a cui partecipano ogni anno le maggiori selezioni nazionali.

L’evento tenutosi dal 15 al 18 aprile in occasione del weekend pasquale ha visto i cuneesi superare tutte le fasi da imbattuti, conquistando dapprima il girone di qualificazione con due vittorie nette (3-0) contro il Lagaris Volley e l’England National Team e approdando così ai Quarti di finale dove con lo stesso risultato hanno superato la selezione 2005 della Nazionale Italiana allenata da Monica Cresta e Giovanni Preti. La domenica di Pasqua i biancoblù si sono confrontati con la compagine del Trentino Volley, portando a casa la vittoria piena per 3-0 e staccando il pass per la Finale di Pasquetta.

Ieri pomeriggio alle 17 in diretta sul canale YouTube “Cuneo Volley TV” l’Under 19 di Cuneo ha vinto il primo set contro i Diavoli rosa di Brugherio, poi il corso del match ha visto salire sul gradino più alto del torneo i lombardi.

Grande soddisfazione per il Cuneo Volley, che oltre alla medaglia d’argento, portano a casa due premi individuale: miglior palleggiatore Roberto Trinchero e miglior opposto Luca Abreu Cardona.