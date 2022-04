A Cuneo la presentazione del libro "Il diario di Maria" di Cinzia Dutto

Il Museo Casa Galimberti, in collaborazione con la casa editrice Araba Fenice e con l'associazione culturale Progetto HAR, invitano alla presentazione del libro di Cinzia Dutto "Il diario di Maria - Storie di donne sulle montagne della Resistenza".

Dalla quarta di copertina:

Margherita realizza finalmente il suo sogno: andare a vivere in montagna, in una borgata praticamente abbandonata. Trova una casa che ha un passato straordinario. E grazie al suo cane scopre il diario di Maia, la donna che un tempo abitava lì. Inizia così la grande storia, prima e durante la seconda guerra mondiale. Una vicenda d'amore e di morte. Il libro di Cinzia Dutto parla di montagna, di partigiani, di vita vissuta e segnata. Una storia di donne che non si arrendono mai.

Durante l'evento, l'autrice farà brevi cenni anche al suo nuovo romanzo in uscita in questi giorni "Margherita sui sentieri del nonno".

Introduce e dialoga con l'autrice Fabrizio Biolé, giornalista collaboratore di Targatocn.

L'appuntamento è per mercoledì 27 aprile alle ore 17 presso la sede del Museo, in piazza Galimberti 6, ad ingresso libero e prenotazione consigliata allo 0171.444801