"I tesori di Valentina": apre a Cervasca una IAD (Impresa Alimentare Domestica)

Aprire una IAD (Impresa Alimentare Domestica). È questo il bellissimo sogno realizzato da Valentina Vigliecca.

Di Cervasca, cucinare per lei significa più di tutto prendersi cura e fare tesoro degli insegnamenti nel tempo appresi. Proprio questo si racchiude nel nome scelto per l'attività: "I tesori di Valentina".

"Ricordo i molti anni che ho lavorato come cuoca e quanto ho imparato attraverso i corsi specifici e approfondimenti" - racconta - "Mi hanno permesso non soltanto di arricchire le mie nozioni di cucina, ma anche di capire quanto per me fosse bello, dai vari profumi e sapori, creare qualcosa di piacevole per le persone, non soltanto per soddisfare il palato: mangiare è un bisogno, certo, ma è anche un momento molto importante, sia intimo che di condivisione. Il coraggio l'ho trovato grazie all'appoggio di mio marito e grazie ai miei due splendidi bambini. Sono mamma e desidero passare tanto tempo con loro. In questo modo posso, stando a casa, dedicarmi anche a questa mia grande passione."

Il laboratorio di cucina, completamente a norma di legge, sarà operativo a partire da lunedì 25 aprile in via Passatore 79/a Cervasca.

Ogni settimana 'I tesori di Valentina' proporrà piatti dolci e/o salati, ma anche interi menù, il tutto acquistabile su prenotazione. Inoltre torte di compleanno ed altre golosità per speciali occasioni. Oltre all'asporto sarà garantito anche il servizio a domicilio, di modo che chi non può oppure non ha voglia non debba rinunciare alle gustose proposte.

Per prenotazioni contattare il 334 7793648 (anche su WhatsApp). Piatti e menù sulla pagina facebook 'I tesori di Valentina' e sul sito: https://itesoridivalentina-con.webnode.it/

Cosa mangiare per il 25 aprile? Valentina ha già la proposta!