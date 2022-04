Va in pensione Maria, il volto sorridente della biblioteca 0-18 di Cuneo

Era la prima figura che si incontrava entrando alla biblioteca 0-18 di Cuneo. Maria, il volto sorridente della biblioteca dei bambini e dei ragazzi, va in pensione.

Per salutarla è stato pubblicato un commovente post su facebook dalle colleghe: “Lei, che vi conosce uno per uno per nome, anche dopo che siete cresciuti e cambiati tantissimo ( ma Maria ha i poteri magici lo sappiamo).

Lei, che è sempre pronta a venirvi ad aiutare se siete in difficoltà e ad aiutare noi colleghe quando abbiamo bisogno.

Lei che conosce ogni anfratto della Biblioteca 0-18 e che controlla sempre che rispettiate le regole, a volte beccandovi una piccola ramanzina, ma di solito un occhiolino di avvertimento (in fondo è pur sempre una nonna).

Lei, che è sempre dolce, paziente e disponibile con tutti, che riesce a far chiacchierare chiunque e alleggerire le nostre giornate frenetiche con un sorriso e qualche aneddoto divertente. ( anche con le mascherine i suoi occhi sorridono sempre)

Lei che ha aspettato con impazienza la pensione per godersi un po’ di tranquillità e magari un po’ di sole e salsedine…e finalmente la pensione ha bussato alla sua porta.

Facciamo tutti insieme tanti auguri alla nostra fantastica Maria per il traguardo raggiunto e promettetele di continuare a leggere tanto e di crescere con tanta curiosità nel cuore e negli occhi.

Sicuramente la Biblioteca 0-18 non sarà più la stessa e anche noi non saremo più le stesse senza questo volto amico ma non potremmo essere più felici per lei per questo grande momento!”