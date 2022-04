Cuneo: verrà rialzato e ripristinato l'attraversamento pedonale tra corso Nizza e via Paralup

Gentile Direttore,

sarà ripristinato l'attraversamento pedonale in Corso Nizza alta all'altezza di Via Paralup: lo ha assicurato l'Amministrazione Comunale al Comitato di Quartiere Cuneo Nuova in un incontro con i tecnici comunali avvenuto la scorsa settimana.



La richiesta da parte del Comitato era conseguente alle lamentele dei residenti ed era motivata dal fatto che in quel tratto il traffico è intenso, da ambo i lati del corso sono presenti uffici e negozi con molta afflluenza e gli attraversamenti esistenti di via S.Antonio e via Arnaud distano tra loro circa 200 metri.



Il Comitato di Quartiere aveva inoltre richiesto qualche deterrente alla velocità dei veicoli in ingresso in città, dove sono purtroppo già accaduti incidenti gravi; l'attraversamento verrà rialzato in modo da costituire anche metodo di rallentamento.



La mobilità è una tematica importante della città ed il Comitato dà atto che in diverse occasioni c'è stato da parte dell'Assessore Dalmasso un coinvolgimento su tali interventi.



Grazie,

il comitato di quartiere Cuneo Nuova