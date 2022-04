Ginnastica ritmica: podio nei regionali individuali Silve LB per le atlete cuneesi

Si è svolta a Borgosesia la seconda prova del campionato regionale individuale Silver LB di ginnastica ritmica.



La ASD Cuneoginnastica ha partecipato alla competizione con ginnaste di diverse età ed è molto soddisfatta della crescita tecnica che hanno dimostrato le ginnaste.



Ad aprire la giornata di gara per la ASD Cuneoginnastica è stata Sindi Boda che alla sua prima esperienza di gara in questa categoria ha eseguito due buone esecuzioni a fune e cerchio e si posiziona al 15^posto nella categoria LB Junior 1.



Nella categoria LB J2(anno 2008) Sveva Bergese porta a termine una bella gara con la fune e soprattutto con il cerchio e sale sul secondo gradino del podio.



Medaglia di Bronzo per la compagna Cristina Gastaldi che scende in pedana decisa e convincente. Buona gara anche per Arianna Bagnis che conclude in 6^ posizione su più di 20 atlete partecipanti.



Nel pomeriggio sono scese in pedana le ginnaste della categoria junior 3. Per la società cuneese Greta Pezzoli determinata e precisa si è guadagnata una meritatissima medaglia d'argento. La segue poco sotto Alisia Forte che esegue un esercizio convincente alla fune ma a causa di qualche errore di troppo al cerchio scivola al 5^ posto in classifica.



Nel frattempo a Candelo (Biella) si è svolta la gara del livello LC.

Esordio assoluto per Adele Bramard nella fascia A2 classe 2012, che grintosissima ottiene uno tra i migliori punteggi a corpo libero. Purtroppo al cerchio, complice anche l’inesperienza, incappa in quale fallo di troppo che la fa scivolare in 12^ posizione.



Nella categoria A3 scendono in pedana Miriam Bragoli e Anita Boi. Entrambe eseguono una gara molto convincente. Miriam chiude ai piedi del podio per soli 0,05 centesimi di punto. Anita qualche posizione sotto.



Per la categoria J1 Bianca Musumeci si piazza al 19° posto. Purtroppo un infortunio al piede accorso due giorni antecedenti alla gara non le ha permesso di esprimersi al meglio. Per lei di sono dunque ampi margini di miglioramento.



Nel pomeriggio tocca alle più esperte della categoria Senior. Tra le Senior 2 ritorna sulla pedana dopo uno stop di 2 anni a causa di un infortunio Alice Caudana. Grazie a due composizioni con cerchio e clavette eseguite con grande determinazione ottiene una splendida medaglia d’argento. Quinto posto per Noemi Enrici, esordiente in questo livello, che porta in gara i due attrezzi più insidiosi; la palla e il nastro.



Nella categoria Senior 3 è Anna Bressano a conquistare il gradino più alto del podio.

Quarto posto per Sofia Bouamor che esegue una gara pulita e quinto per Arianna Buccaresi che si è presentata con due nuovi esercizi al cerchio e alle clavette.



Sabato 16 aprile si è svota a Saluzzo la prima prova del campionato Silver di Serie D dove la nostra compagine cuneese formata dalle giovanissime Alice Bergese, Amer Cuka, Sofia Fantino, Natalia Oancea e Martina Pisoni ha ottenuto una meritatissima medaglia d’argento rappresentato i colori societari nel livello LA.



Queste piccoline hanno inoltre ottenuto il miglior punteggio nel collettivo al corpo libero e un altrettanto ottimo risultato con l’esercizio in successione a fune e palla.



"Siamo molto soddisfatte del lavoro che stanno svolgendo le nostre atlete - dicono da Cuneoginnastica - . L’anno è iniziato nel migliore dei modi. Adesso lavoriamo ancora per due campionati regionali e poi a fine giugno ci saranno le finali nazionali a Rimini per le quali tutte le nostre ginnaste hanno ottenuto la qualificazione".