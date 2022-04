Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni a Mondovì

Mondovì celebra il 77° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo con un programma suddiviso in più giornate. "25 Aprile, anniversario della Liberazione. Una data che è parte essenziale della nostra storia e che rappresenta una tappa fondamentale nel lungo e complesso percorso di affermazione della democrazia." - commenta il sindaco, Paolo Adriano - "Una data che mantiene immutato il suo significato, anno dopo anno e rappresenta, anzitutto, memoria riconoscente di un periodo storico che, grazie al sacrificio di tanti, ha permesso la formazione di una nuova Italia, capace di guardare al futuro con rinnovata speranza. Ma costituisce anche opportunità per ribadire i valori fondanti di Pace, Giustizia e Libertà e per ispirare, soprattutto alle nuove generazioni, crescenti forme di partecipazione all’Amministrazione pubblica, aumentando in loro i sentimenti di affetto ed attaccamento alle Istituzioni. Non, dunque, una semplice ricorrenza, ma Festa di una comunità unita, coesa e consapevole che quel grande dono, ricevuto settantasette anni fa, è un patrimonio di principi e diritti da costruire e tutelare ogni giorno". IL PROGRAMMA Sabato 23 aprile Ore 10.30 Ritrovo presso il Palazzo Municipale e deposizione fiori presso cippi e stele presenti nel territorio comunale.

Lunedì 25 Aprile 2022

Ore 9.00 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agostino in Piazza Mons. Moizo;

Ore 9.40 Corteo per le vie cittadine con il seguente percorso: via Piandellavalle - piazza S. Maria Maggiore - via Prato - corso Statuto - Palazzo Municipale, con deposizione di corona presso le lapidi poste all’esterno dell’edificio;

Ore 10.15 Il corteo prosegue con il seguente percorso: corso Statuto - ponte Cavalieri d’Italia - piazza della Repubblica, con deposizione di corona al “Monumento ai Caduti”;

Ore 10.30 Il corteo si conclude con il seguente percorso: via Einaudi - via Cornice - via Delvecchio, con deposizione di corona al Monumento ai “Morti per la Libertà”, presso lo “Scalone”. Orazione ufficiale del prof. Stefano Casarino e intervento delle Autorità presenti; Ore 16.00 Scoprimento della Targa in ricordo dell’incursione nazi-fascista a Rifreddo del 28 Agosto 1944.

In caso di maltempo, dopo la S. Messa, la cerimonia ufficiale si terrà presso l’Area Mercatale in Piazza Ellero e la deposizione delle corone sarà effettuata da una delegazione.

Sabato 30 Aprile 2022